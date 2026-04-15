健康網》隱形眼鏡不會「掉到腦」眼科醫談找到隱眼方法

相信不少人常有隱形眼鏡找不到的經驗。眼科醫師王孟祺表示，若隱形眼鏡找不到，可點人工淚液幫助排出。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕經常戴隱形眼鏡的族群，是否常有隱形眼鏡拿不下來的經驗？珍世明眼科醫師王孟祺在臉書粉專「王孟祺醫師-眼科最前線」表示，隱形眼鏡「卡」在眼睛裡，甚至是「找不到」的情境，常常讓患者感到非常驚慌，甚至誤以為隱形眼鏡「跑到眼球後方」了，甚至有人擔心會跑到腦子裡。事實上這是不可能的事。

王孟祺說明，結膜上穹窿是由覆蓋在上眼瞼內層的瞼結膜與覆蓋在眼白表面的球結膜連接形成的一個封閉袋狀空間，隱形眼鏡或異物常常會躲避在此，讓人難以發現，甚至存在這個空間許久都沒有被發現。

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王孟祺提醒，下次當你覺得隱形眼鏡「不見了」的時候，請保持冷靜！它還在：它絕對還在你的眼球表面，沒有跑遠。它可能在「穹窿」：它只是在和你玩躲貓貓，躲進了上方的穹窿口袋。它絕對去不了後方。結膜是完美的屏障，隱形眼鏡絕對無法「穿越」到眼球後方。

若發生狀況，應該保持冷靜，千萬不要用力摳挖。點一些人工淚液或生理食鹽水滋潤眼睛。閉上眼睛輕輕按摩眼瞼，或試著看上、看下、看左、看右，利用眼球轉動和淚水讓鏡片慢慢滑出。如果真的卡住拿不出來，記得尋求專業眼科醫師的協助即可。

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