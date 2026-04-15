健康網》研究揭：未婚罹癌率飆升！ 婚姻竟成防癌關鍵密碼

大型研究發現，未婚族群罹癌風險明顯較高，這項研究真正的重要意義，在於凸顯「社會支持系統」對健康的影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最新發表於《Cancer Research Communications》的研究引發關注。該研究分析超過400萬筆癌症案例發現，從未結婚者相較於曾婚族群，整體罹癌風險顯著偏高，且在中高齡族群中差距更加明顯。

食農專家韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，這份來自邁阿密大學 Sylvester癌症中心的研究，發現從未結婚的成年人，罹患癌症的風險顯著高於曾經結婚（包含現婚、離婚或喪偶）的族群。從未結婚的男性，癌症發生率高出曾婚男性約68%；從未結婚的女性，差距則更大達到85%。這種差距在55歲以上族群中更為顯著，暗示婚姻狀態所累積的健康影響，可能隨著歲月而不斷強化。

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婚姻背後連結著健康資源差距

這項研究顯示，從未結婚的男性，肛門癌發生率約為曾婚男性的5倍；從未結婚的女性，子宮頸癌發生率則接近曾婚女性的3倍。這兩種癌症與人類乳突病毒（HPV）高度相關。食道癌、肝癌、肺癌在未婚族群中的發生率，則大約是曾婚族群的2倍。

研究團隊強調，不應該將結論解讀成「結婚可以防癌」的結論。婚姻狀態更像是一種社會指標，反映與生活型態、醫療近用和社會支持相關的因素。

研究團隊列舉可能原因包括：有伴侶者在吸菸、飲酒與飲食行為上較容易受到提醒與約束；同時伴侶也可能促進定期健康檢查，降低延誤診斷的風險。此外，美國許多醫療保險將配偶納入保障範圍，未婚者在獲取醫療服務上，本就面臨系統性的劣勢。

長期研究癌症與婚姻議題的學者 Joan DelFattore 提出批判，他表示，婚姻的健康優勢，很多時候反映的是獎勵婚姻的社會體制設計，而不是婚姻本身的內在保護作用。

對未婚或獨居者而言，研究者的實際建議是，主動建立強大的支持網絡，讓這個網絡能發揮和伴侶相似的功能，定期確認彼此的健康狀況、協助導航醫療流程。

研究仍有諸多侷限，韋恩提到，此研究屬橫斷面觀察，只是某個時間點的「快照」，並未追蹤婚姻對癌症發生率的動態影響。同時，研究分類相對粗略，結婚30年、婚姻美滿者，和結婚2年後離婚、此後獨居28年者，在資料中被視為同一類別。

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