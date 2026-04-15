健康飲食補助最高40萬！國健署徵件 打造「減糖、少鈉」生活

國民健康署擴大辦理「營養及健康飲食促進方案」，公開向全台餐飲業者、醫療社福機構及大專校院徵件。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕為推廣健康飲食，國民健康署今（2026）年擴大辦理「營養及健康飲食促進方案」，公開向全台餐飲業者、醫療社福機構及大專校院徵件，透過多元創意設計與跨域合作，將營養教育融入日常生活，協助民眾養成減糖少鈉、攝取全穀雜糧及蔬菜的飲食習慣；其中「跨域合作組」最高補助金額提高至40萬元，盼從日常飲食著手，穩健提升全民健康。

國民健康署指出，依國民營養調查結果，18歲以上國人普遍存在鹽、糖攝取過量問題，同時全穀雜糧及蔬菜攝取不足。為促進健康飲食行為，方案鼓勵結合遊戲化設計、數位科技及職場、社區等生活場域，讓營養教育從單向知識宣導，轉為具體行為改變。

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國健署指出，去（2025）年此項計畫共補助32件具創新體驗特色的營養教育推廣案，每案補助金額介於15萬至30萬元不等。其中，獲得最高補助30萬元的天主教聖馬爾定醫院，在員工餐廳設立健康飲食示範點，推動減鈉、減糖、多蔬果及未精製全穀雜糧的均衡餐盤，並透過LINE群組、課程及圖文徵選活動，提升員工健康飲食識能，落實於日常生活。

此外，樹德科技大學透過短影音推廣健康飲食，設計彩色餐盤、飲料盲測及減糖減鹽挑戰等主題，並結合在地食材倡議低碳飲食，獲得15萬元補助；癌症關懷基金會則鎖定國小三至四年級學童，以原創動畫與互動教具，將營養概念轉化為易懂生活語言，帶動校園健康飲食風氣，獲補助20萬元。

國健署表示，去年32個執行單位共辦理430場活動，服務14,129人次，擴散效益達164,914人次。今年方案全面升級，特別強化跨域合作機制，鼓勵餐飲、醫療（醫事）、護理、社福機構及大專校院攜手推動，突破傳統宣導模式，讓健康飲食深植民眾日常。

本年度申請分為「獨立提案組」及「跨域合作組」，前者最高補助30萬元，後者最高補助40萬元，預計補助案件數最高可達100件。國健署指出，期盼透過擴大補助規模與跨界合作，持續強化全民營養識能，打造友善且可行的健康飲食環境。

國健署表示，補助計畫即日起公告，報名期間自4月27日至5月14日止，並將於4月18日（實體及線上同步）及4月21日、23日、24日（線上）辦理4場徵件說明會，說明申請資格、計畫撰寫方向及應備文件，並分享歷年績優案例，協助有意提案單位掌握重點、提升通過機會。

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