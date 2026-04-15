自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康飲食補助最高40萬！國健署徵件 打造「減糖、少鈉」生活

2026/04/15 12:51

國民健康署擴大辦理「營養及健康飲食促進方案」，公開向全台餐飲業者、醫療社福機構及大專校院徵件。（記者羅碧攝）

國民健康署擴大辦理「營養及健康飲食促進方案」，公開向全台餐飲業者、醫療社福機構及大專校院徵件。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕為推廣健康飲食，國民健康署今（2026）年擴大辦理「營養及健康飲食促進方案」，公開向全台餐飲業者、醫療社福機構及大專校院徵件，透過多元創意設計與跨域合作，將營養教育融入日常生活，協助民眾養成減糖少鈉、攝取全穀雜糧及蔬菜的飲食習慣；其中「跨域合作組」最高補助金額提高至40萬元，盼從日常飲食著手，穩健提升全民健康。

國民健康署指出，依國民營養調查結果，18歲以上國人普遍存在鹽、糖攝取過量問題，同時全穀雜糧及蔬菜攝取不足。為促進健康飲食行為，方案鼓勵結合遊戲化設計、數位科技及職場、社區等生活場域，讓營養教育從單向知識宣導，轉為具體行為改變。

國健署指出，去（2025）年此項計畫共補助32件具創新體驗特色的營養教育推廣案，每案補助金額介於15萬至30萬元不等。其中，獲得最高補助30萬元的天主教聖馬爾定醫院，在員工餐廳設立健康飲食示範點，推動減鈉、減糖、多蔬果及未精製全穀雜糧的均衡餐盤，並透過LINE群組、課程及圖文徵選活動，提升員工健康飲食識能，落實於日常生活。

此外，樹德科技大學透過短影音推廣健康飲食，設計彩色餐盤、飲料盲測及減糖減鹽挑戰等主題，並結合在地食材倡議低碳飲食，獲得15萬元補助；癌症關懷基金會則鎖定國小三至四年級學童，以原創動畫與互動教具，將營養概念轉化為易懂生活語言，帶動校園健康飲食風氣，獲補助20萬元。

國健署表示，去年32個執行單位共辦理430場活動，服務14,129人次，擴散效益達164,914人次。今年方案全面升級，特別強化跨域合作機制，鼓勵餐飲、醫療（醫事）、護理、社福機構及大專校院攜手推動，突破傳統宣導模式，讓健康飲食深植民眾日常。

本年度申請分為「獨立提案組」及「跨域合作組」，前者最高補助30萬元，後者最高補助40萬元，預計補助案件數最高可達100件。國健署指出，期盼透過擴大補助規模與跨界合作，持續強化全民營養識能，打造友善且可行的健康飲食環境。

國健署表示，補助計畫即日起公告，報名期間自4月27日至5月14日止，並將於4月18日（實體及線上同步）及4月21日、23日、24日（線上）辦理4場徵件說明會，說明申請資格、計畫撰寫方向及應備文件，並分享歷年績優案例，協助有意提案單位掌握重點、提升通過機會。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中