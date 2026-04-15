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竹市傳牙套之亂！海棠牙醫暫停營業 市府籲保全付費依據

2026/04/15 12:47

新竹市也傳牙套之亂，其中海棠牙醫新竹店已暫停營業，市府消保官籲消費者保全付費依據，或提起訴訟。（新竹市府提供）

新竹市也傳牙套之亂，其中海棠牙醫新竹店已暫停營業，市府消保官籲消費者保全付費依據，或提起訴訟。（新竹市府提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市也傳出「牙套之亂」消費爭議。市府消保官指出，近期海棠牙醫診所新竹店因前負責人過世辦理歇業，導致多名正進行牙齒矯正療程消費者權益受影響，市府已召開行政調查及協調會議，要求診所新任負責人及品牌廠商三益海棠股份有限公司（歐耐恩 Oligner）負起企業責任，儘速公告恢復營業時間、療程銜接方案及退費機制，也籲消費者保存付費憑證。

消保官劉興振指出，海棠牙醫診所新竹店雖已向衛生局辦理變更登記並領有執照，但至今未恢復營業。業者在協調會議中僅表示預計115年4月底左右恢復營運，但退費從申請退費時起約需180個工作天期程，也聯繫醫師協調後續回診事宜。籲受影響患者可視業者是否如期恢復營業，也可採取法律救濟。對已繳費但療程中斷的消費者，若業者持續未能妥善處理，應及早準備佐證資料進行爭議款申請或法律訴訟。

劉興振表示，若消費者不願繼續等待業者恢復營業或提供療程服務，仍可依不同付款方式尋求救濟途徑。若當初是透過信用卡支付牙套療程服務，應把握時效向發卡銀行申請爭議款。若以現金購買者，僅能向業者主張退款，若業者遲未退費，可透過民事訴訟方式，如聲請支付命令、提起民事（小額）訴訟。

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