自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

每週攝取3份豆類「失智風險降38％」 多吃這些食物讓大腦年輕4歲

2026/04/15 12:44

雙和醫院舉辦「全方位護腦指南」記者會，強調飲食重要性。（記者侯家瑜攝）

雙和醫院舉辦「全方位護腦指南」記者會，強調飲食重要性。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣邁入超高齡社會，失智症人數恐由35萬增至68萬。醫師指出，近期「高脂乳製品護腦」說法其實是相對於紅肉較佳，並非真正保護因子。研究顯示，多吃蔬果、豆類、莓果及海鮮可降低認知退化風險，其中豆類每週3份可降38%。醫師強調，護腦關鍵在於長期均衡飲食，而非單一食物。

近期國外一項由瑞典隆德大學發表的研究指出，長期攝取高脂乳製品，如高脂乳酪與鮮奶油者，罹患失智症風險較低，引發外界關注。不過，雙和醫院復健醫學部主治醫師葉天忻提醒，這項研究的「護腦效果」其實容易被誤解。她指出，高脂乳製品相較於加工肉品與紅肉，確實風險較低，但這並不代表高脂乳製品本身具有神經保護力，「它只是比較不差的選擇，而不等於護腦食物。」

那麼真正有效的護腦飲食是什麼？目前最具科學證據支持的，仍是以植物為基礎、多元均衡的飲食模式。葉天忻表示，多攝取「彩虹蔬果」能顯著降低認知衰退風險。一項哈佛大型前瞻性研究發現，攝取類黃酮，如柑橘、彩椒、芹菜和葡萄柚等，可降低38%認知退化風險，效果相當於讓大腦年輕3至4歲；而莓果中的花青素則可降低24%風險，對腦部健康具有明顯幫助。

而蛋白質來源的選擇同樣關鍵。一篇葉天忻獲《美國臨床營養學雜誌》評論為此領域的重要進展的蛋白質研究則顯示，每週增加3份豆類攝取（如黃豆、豆腐、扁豆等），可降低38%認知衰退風險；相反地，加工肉品攝取過多，風險則上升16%。此外，海鮮貝類可降低32%風險，去皮白肉（如雞肉）也有14%的保護效果，但若食用帶皮雞肉，風險反而增加39%。

葉天忻說明，這些植物性與優質蛋白食物，透過抗氧化、抗發炎、促進神經可塑性及調節腸腦軸等多重機制，有助維持大腦健康。

在飲食模式上，她也提到國際間推崇的「行星健康飲食（Planetary Health Diet）」，以全穀物、蔬果與豆類為核心，兼顧健康與永續，與地中海飲食、MIND飲食等模式相似，均被證實有助降低失智風險。

葉天忻進一步提醒，護腦並非短期行為，而是貫穿一生的累積。從胎兒時期開始，母體的營養選擇就可能影響下一代的大腦發展；而成年後若長期飲食不均衡，也可能在數十年後增加失智風險。不過，即使較晚開始調整飲食，仍然可以觀察到保護效果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中