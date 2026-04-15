健康網》明明有發燒 耳溫槍卻量不到 醫：小心耳垢釀失準

醫師提醒，耳朵內若耳垢過多，使用耳溫槍量體溫恐有誤差可能。（資料照、記者吳亮儀攝）

〔健康頻道／綜合報導〕大家量體溫多用耳溫槍或額溫槍，然體溫量測恐失準；孩子摸起來很燙，耳溫槍卻顯示正常，這是怎麼回事？耳鼻喉專科醫師洪國維於臉書粉專「洪國維醫師｜新北桃園耳鼻喉專科｜鼻塞打鼾治療專家」表示，一位爸爸帶著兒子來看診，孩子已經流鼻涕、咳嗽好幾天了。爸爸向醫師說明：「洪醫師，學校剛剛量到兒子發燒，叫我帶回家休息，他皮膚摸起來燙燙的，但我在家量好幾次，體溫卻都正常啊？」我拿起診所的額溫槍一量：38.2度。

洪國維問爸爸：「家裡是用耳溫槍還是額溫槍？」爸爸回答「耳溫槍。」接著洪國維檢查小朋友的耳朵，答案立刻揭曉：「裡面塞滿了厚厚的耳屎」。

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洪國維表示，耳溫槍的原理是透過紅外線偵測「耳膜」散發的熱能。如果耳道被耳屎「塞好塞滿」，紅外線根本照不到耳膜，量到的數值其實只是「耳屎表面的溫度」。洪國維強調，各位家長如果發現：小孩摸起來明明燙燙的，但耳溫槍怎麼量都顯示正常；這時候，很有可能量到的，都是耳屎的溫度。

洪國維提醒，如果耳屎太深或太硬，千萬別自己亂掏，還是交給專業的耳鼻喉科醫師來處理比較安全。然後不確定小孩或是自己的耳屎是否整個塞住耳道，家裡可以額外準備額溫槍。洪國維提醒，額溫槍也有自己的缺點，譬如室溫變化太大、出汗影響、距離誤差或是位置偏差都有可能影響準確性。

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