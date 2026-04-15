孩子「提前長大」恐是性早熟 醫：減少環境荷爾蒙影響

醫師提醒孩子如提早長大可能是性早熟，不用過度焦慮，及早就醫評估都能獲適當照護。示意圖（嘉義基督教醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕近年兒童因「發育太早」到醫院就醫情形增加，據衛生單位統計，其中女孩比例高於男孩；嘉義基督教醫院兒童醫學部醫師賴怡彣建議，中樞性性早熟是因控制青春期的荷爾蒙軸提早啟動，可使用抑制青春期發展的藥物治療，家長可協助孩子培養均衡飲食、規律運動習慣，減少接觸可能含有環境荷爾蒙物質如塑膠袋、保麗龍盛裝熱食等，也不要讓孩子食用來源不明的保健食品或補品。

賴怡彣說，近年兒童性早熟就醫人數上升，其中女孩比例高於男孩，可能與營養攝取增加、肥胖比例上升、環境荷爾蒙暴露、生活型態改變等有關。臨床上常見孩子短時間內身高快速增加，看似長得很好，其實骨齡已經明顯超前，若未及時介入，未來可能反而長不高。

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賴怡彣表示，有名國小低年級女學生一年內長近10公分，同時胸部有明顯發育被媽媽帶來就診，經評估，孩子的骨齡已經比實際年齡提前近2年，進一步檢查發現是中樞性性早熟，經過治療與持續追蹤，孩子發育速度逐漸穩定，未來身高發展也保留更多空間。

她提醒，家長平時可以留意孩子成長變化來辨識是否性早熟，包括女孩在8歲前出現乳房發育、男孩9歲前睪丸開始變大，身高短時間內快速增加且每年身高增加超過7至8公分，都可能是青春期提早啟動訊號，可及早到兒科或兒童內分泌科門診評估、檢查確認。

她表示，成長發育時間每個人不同，家長不用過度焦慮，更不要自行判斷，透過諮詢專業醫師，完整評估與定期追蹤，大多數孩子都能獲得適當的照護，健康成長。

嘉基兒童醫學部醫師賴怡彣。（嘉義基督教醫院提供）

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