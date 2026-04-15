關節痠痛如「氣象台」 中醫「祛寒濕」助婦擺脫失眠

高雄秀傳紀念醫院中醫師黃子謙為退化性關節炎病患「逐步釋放」寒濕，改善病況。（高秀醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕1名50多歲婦人長年飽受膝蓋、手指關節僵硬和痠痛之苦，尤其當天氣轉冷或下雨，不適感便加劇，甚至影響睡眠品質，需長期依賴助眠藥物才能入睡，經中醫師「逐步釋放」寒濕，婦人病況大有改善。

高雄秀傳紀念醫院中醫師黃子謙表示，婦人的病灶屬於中醫典型的「痹證」，另有一個急性風濕阻滯經絡，導致痠痛加重，治療初期先以「祛風除濕」為主，治療僅一週，患者便驚喜發現痠痛感大幅減輕，且無需助眠藥即可自然入睡，二診後針對長年積在體內的「寒濕」進行處方加減調理。

請繼續往下閱讀...

經約2個月持續治療，患者回診時開心地表示，現在爬山膝蓋都不再痠痛，晨間手指僵硬狀況也改善8成，今年寒流接連來襲，關節竟未再出現往年的劇烈疼痛，生活品質大為提升。

黃子謙指出，許多中高齡族群飽受退化性關節炎之苦，早上起床常常感覺關節特別僵硬，這類患者大多因「風寒濕」卡在體內，造成區域性的氣血堵塞，他說，治療退化性關節炎必須針對病機「逐步釋放」寒濕，無法一味使用活血化瘀藥或單一處方到底，而透過辨證論治拔除病根需要一定時間，只要耐心調理，便能擺脫隨氣候變化的「氣象台」體質。

黃子謙提醒，患有退化性關節炎的民眾，平時應注意以下保養原則：

• 保暖避寒：尤其在早晚溫差大時，應注意關節處的保暖，避免冷風直吹。

• 適度活動：避免久坐久站，可在不負重的情況下（如平躺抬腿或溫水泳池走路）鍛鍊膝部肌肉。

• 飲食調理：減少生冷、寒涼食物，避免濕氣堆積體內，尤其茶葉類也為寒涼食物，要盡量避免。

• 作息規律：充足的睡眠有助於氣血修補受損組織，減緩關節退化速度。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法