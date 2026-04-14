Lululemon服飾PFAS疑雲延燒》德州總檢察長出手 醫指PFAS會在人體累積

瑜伽服品牌Lululemon的服裝中是否存在永久性化學物質？美國將全面調查。科博特診所院長劉博仁指出，PFAS是一大類人工合成化學物質，因為不易分解、會在人體累積、半衰期很長。（取自Lululemon臉書）



〔健康頻道／綜合報導〕美國德州總檢察長辦公室表示，調查瑜伽服品牌Lululemon的服裝中是否存在永久性化學物質，與健康問題有關。科博特診所院長劉博仁指出，PFAS是一大類人工合成化學物質，因為不易分解、會在人體累積、半衰期很長。

Lululemon是屬於高價位運動品牌，台灣專櫃精緻緊身褲（如Align）價格約在中高價位，於台北、新北、新竹、台中及高雄共有9間實體門市。Lululemon發言人澄清，公司目前產品並未添加PFAS。雖然過去曾在極少數耐用防水產品中使用，但自2024年起已全面淘汰使用。

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德州檢察長肯·帕克斯頓（Ken Paxton）在聲明稿中指出，Lululemon是一家領先的運動服品牌，該公司將自己定位為一個以健康為導向的生活方式品牌，強調永續性與性能。然而，新興研究與消費者關切已對其服裝中某些合成材料與化學化合物的潛在存在提出質疑，這些物質可能與內分泌失調、不孕症、癌症及其他健康問題相關。

肯·帕克斯頓措詞強硬指出，美國人在為自己與家人做出健康選擇時，不應擔心自己被欺騙，並表示：「我不會允許任何企業以健康與永續之名，向消費者以高價販售有害、有毒的材料。如果Lululemon違反德州法律，將被追究責任。」

根據劉博仁在臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文指出，研究發現，PFAS會使得免疫功能下降、疫苗反應變差、血脂異常（總膽固醇、LDL上升）、腎臟疾病、腎臟癌風險增加、肝臟代謝負擔、脂肪肝、肝功能異常，以及孕期風險（妊娠高血壓、低出生體重）等。

他解釋，目前科學研究並不會說「PFAS 一定造成癌症」，但在腎臟、肝臟等負責解毒與排除的器官，PFAS 被認為是重要的環境風險因子之一。

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