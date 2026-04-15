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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》腸道–血管軸線曝光 好菌壞菌決定你的血管年齡

2026/04/15 09:00

血管內皮細胞的老化是心血管老化的重要推手，但在活體中是如何被誘發一直不清楚。科學家們懷疑腸道菌代謝物可能是「幕後黑手」。

這篇發表於Nature Aging（2025 Jun;5（6）:1025-1045）的研究，同時分析了年長與年輕人類和小鼠的腸道代謝物、菌群與血管健康，並用移植實驗檢驗特定細菌與代謝物的作用機制。

研究發現，年長人類與小鼠血中苯乙酸（PAA）及其代謝物苯乙酰谷氨酸（PAGln）顯著升高，且與腸道Clostridium sp. ASF356（Clos）相關。把 Clos 殖入年輕小鼠腸道後，血中PAA上升，血管內皮細胞出現老化與新生血管功能失調。進一步實驗顯示，PAA會促使粒線體產生過氧化氫，惡化細胞衰老與促發炎性分泌；相對地，糞便醋酸隨年齡下降，失去透過Sirt1調控發炎與氧化平衡的「抗老」功能。這些結果揭示PAA是腸道–血管交互作用的新媒介，也指出補充醋酸（如醋酸鈉）可能成為一種微生物介導的抗老療法。

這項研究顯示，隨著年齡增長，腸道細菌組成與代謝物會改變，特定菌株（如 Clos）產生的PAA會促進血管細胞老化並加重發炎；相反地，對維持血管健康有益的醋酸卻隨年齡減少。對一般人而言，這提醒我們養成支持「好菌」的飲食與生活型態，特別是高纖飲食、益生菌、規律運動，能促進短鏈脂肪酸如醋酸的產生，協助調控發炎與氧化壓力，可能延緩心血管老化。未來針對腸道代謝物的精準干預（如補充特定短鏈脂肪酸或調控產生PAA的菌群）有望成為健康老化的新策略。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

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