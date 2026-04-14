健康網》眼前看到黑影飄別拖 醫：4警訊恐視網膜剝離

眼前出現黑影飄動，可能不只是老化，彰化羅眼科體系總院長羅英源指出，當心危險性飛蚊症4警訊，恐是視網膜剝離前兆；情境照。（圖取自Photo AC）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人工作、生活離不開3C，眼前出現小黑點飄來飄去，經常擔心是不是眼睛壞掉了？彰化羅眼科體系總院長羅英源指出，其實，超過七成30歲以上成年人都有飛蚊症的經驗，但不代表可以放著不管，提醒應學會分辨良性、危險性飛蚊症的不同，出現危險4警訊恐是視網膜剝離，務必要就醫才能及時保護視力。

羅英源於臉書粉專「彰化羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」與網頁發文表示，飛蚊症是一種常見的視覺現象，患者會在視野中看到點狀、線狀或網狀的漂浮陰影。這些飛蚊會隨著眼球轉動而移動，特別在明亮背景下，如看白牆或藍天時最明顯。至於發生原因，主要是玻璃體老化，其他成因包括：玻璃體後脫離、視網膜出血、眼內發炎、視網膜破孔。

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良性、危險性飛蚊症大不同

羅英源指出，雖然70%的30歲以上成年人都有飛蚊症經驗，仍提醒飛蚊症有良性（生理性）與危險性（病理性）之分。危險飛蚊症可能是玻璃出血、眼內發炎、視網膜血管病變所致，甚至可能是視網膜裂孔或剝離的前兆，千萬不能輕忽。至於常見飛蚊症分類與症狀，包括：

●良性飛蚊：透明或半透明的細絲狀、小點狀、環狀或網狀。

●危險飛蚊：大片黑影或幕簾狀遮蔽、突然增多、伴隨閃電狀光點、視野缺損、視力模糊。

此外，他也指出，以下族群最容易有飛蚊症，包括：高度近視族群（500度以上）、 3C重度使用者、中年上班族（壓力大、用眼多）、糖尿病患者；尤其提醒若突然飛蚊大量增加、眼前出現閃電般的光芒、視野邊緣有黑影遮蔽、中央視力急遽下降等危險警訊，一定要立即就醫。

改善飛蚊症日常生活4關鍵

至於改善飛蚊症的方法，羅英源建議日常做到以下4件事：

1.充足睡眠，讓眼睛充分休息。

2.多吃抗氧化食物，如藍莓、菠菜。

3.遮陽防曬避免紫外線。

4.定期眼底檢查，及早發現問題。

羅英源強調，飛蚊症雖然常見，但不是每一種都能放著不管。學會分辨良性與病理性飛蚊症，有助及時保護視力。

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