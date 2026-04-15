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健康網》痘痘狂長不是臉的問題！ 醫揭問題真相
〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾曾有這樣的困擾，洗臉抹藥都做了，痘痘還是反覆冒出來。雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒指出，原因可能出在腸道「鬧脾氣」，當腸道菌叢失去平衡會產生發炎分子，干擾皮膚的免疫與修復，讓痘痘、紅腫反覆發生。他建議，不妨多吃洋蔥、燕麥、豆類，減少甜食與精緻澱粉，不吃宵夜、定時定量， 給腸道空間啟動「修復模式」。
卓韋儒於臉書專頁「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」發文分享，在醫學上，腸道與皮膚是緊緊相連的夥伴，這就是近年醫學界熱議「腸-腦-皮軸」理論。換言之，當腸道菌叢失去平衡，會引發一連串連鎖反應：
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●腸道發炎拖累皮膚
菌相不穩會產生發炎分子，例如 IL-6、TNF-α，這些訊號會隨血液循環，干擾皮膚的免疫與修復，讓痘痘、紅腫反覆發生。
●壓力讓皮脂腺「暴走」
壓力會透過腸腦軸影響神經，研究發現神經傳導物質「P 物質」， 會直接刺激皮脂腺分泌，讓臉部油脂分泌失控。
●缺乏天然的「防禦力」
健康的腸道菌會產生短鏈脂肪酸，這是維持皮膚屏障、降低發炎的天然原料。當菌叢多樣性下降，皮膚防禦力跟著下降。
民眾與其瘋狂更換保養品，不如試著跟腸道好好相處。卓韋儒建議民眾，從日常3習慣著手改善：
●多吃益生元食物，如洋蔥、燕麥、豆類，這些纖維是好菌最愛的「能量飲」。
●減少高升糖飲食，減少甜食與精緻澱粉，可以穩定胰島素，是最科學的「控油術」。
●找回飲食規律，不吃宵夜、定時定量，給腸道空間啟動修復模式。
卓韋儒總結，在配合正規皮膚科治療的同時，把體內環境打理好，想讓皮膚保有良好的狀況，不妨從腸道出發，找回身體的平衡。
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