健康網》帕金森氏症讓詹雅雯失衡 再進手術台重拾行動力

生命勇士、台語金曲歌后詹雅雯面對帕金森氏症毫不畏懼，因左腦萎縮，導致「脊椎受力不均」，左半邊無力，進行微創手術調整，挑戰身心、繼續迎戰。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕58歲台語金曲歌后詹雅雯的病況，10多年一直困擾著她，近年來備受帕金森氏症服藥後引發一連串後遺症及壓力，嚴重嘔吐、胃食道逆流與厭食，還有因左腦萎縮，導致「脊椎受力不均」，左半邊無力，上（3）月進行微創手術調整。

詹雅雯抗病歷程，令人欽佩，她忍住自己身體不適，親自前往重症歌迷病榻上，為她加油、打氣，當她握住歌迷的手，真誠互動也讓病人露出久違的笑容，令醫護人員動容。翻開她的病史，從2014年因持續咳嗽就醫，診斷出喉嚨先前開刀處的結痂產生病變，又長出了一顆腫瘤。

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2018年，她患有唾液腺罕見疾病，導致無法分泌口水。但這還不是最糟的，在2021年確診帕金森氏症，一連串的治療與服藥副作用，她都咬牙走過來，令詹雅雯開心的是腦部動脈瘤雖曾破裂，緊急進行腦部手術，所幸在2023年正準備第3次手術時，核磁共振檢查竟發現右腦的瘤完全消失，左腦的瘤也縮小。

不過，目前詹雅雯較為困擾的帕金森氏症，剛剛進行新式微創手術，讓自己受力均衡，以免因失衡而行動有礙。根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，現代脊椎手術也開始可以利用3D影像術中即時導引來導航增加手術準確度，特別是微創手術，為了增加手術安全性和準確度，藉由術中影像導引，可以安全置入鋼釘、支架，安全移除骨刺。

中醫大表示，在沒有脊椎不穩定的病人，現在最新自費的微創手術為脊椎內視鏡手術。優點是可以手術當天下床，隔天出院，且傷口小（8mm），流血量非常少。比起傳統手術，3D電腦導航微創融合手術或內視鏡手術，住院天數不到1週，術後復健快。微創脊椎手術種類如下：

1.退化性脊椎疾病：脊椎神經阻斷術、顯微脊椎手術、脊椎內視鏡手術、脊椎動態內固定手術、脊椎微創融合手術、皮質骨釘中線融合手術。

2.脊椎腫瘤：脊椎微創腫瘤減壓鋼釘固定融合手術。

3.脊椎骨折：脊椎骨折椎體成型手術、脊椎骨折椎體氣球撐開術、脊椎骨折支架撐開手術等。

4.脊椎感染：脊椎內視鏡清創手術。

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