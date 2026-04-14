張口不到3公分！ 她罹重度顳顎關節症終於改善

曾小姐罹患重度顳顎關節障礙症候群，接受中山醫學大學附設醫院口腔顎面外科醫師呂明怡及林志峰主任治療後，大幅改善。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕50歲的曾小姐罹患重度顳顎關節障礙症候群，出現顳顎關節疼痛、張口變小、偏頭痛、牙齦抽痛及肩頸痠痛等多重症狀，疼痛3個月爆瘦8公斤，就醫牙科、耳鼻喉科、神經內科治療未改善，後來就醫口腔顎面外科接受玻尿酸、震波治療後終於大幅改善，能正常生活、飲食。

中山醫學大學附設醫院口腔顎面外科醫師呂明怡指出，顳顎關節障礙症候群發生原因多，壓力大、咬硬物、單邊咀嚼、磨牙及姿勢不良、外傷疾病等都是成因，盛行率高達35%，好發於20到40歲族群，女性較多，過去治療多開立止痛藥、肌肉鬆馳劑，或是以咬合板放鬆顳顎關節，但效果有限。

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林志峰主任為曾小姐進行張口復健。（記者蔡淑媛攝）

曾小姐就醫時雙側顳顎關節障礙症候群已達重度，顳顎關節盤已經移位、髁骨關節發炎、筋膜疼痛症，張口時雙側關節有卡卡聲、下顎歪斜，且雙側咬肌疼痛、下顎痠痛，頭皮也麻木到痛，張口不到正常人的3公分，疼痛指數高達8分，讓她痛苦不堪。

曾小姐接受自費的關節腔玻尿酸注射（兩週1次注射共3劑治療），能止痛、潤澤及促進關節修復，以及震波治療（兩週1次共4次，及1個月1次共3次），能收鬆、促進修復，之後症狀大幅改善，不再疼痛，也能張口到4.3公分。

中山附醫智慧賦能中心主任林志峰表示，顳顎關節障礙症候群是顎顳的咀嚼肌、顳肌等多處肌肉緊繃、痠痛，透過震波激痛點治療，及復健運動訓練可改善，他提醒，現在兒童使用3C造成背頸姿勢不良，也會造成顳顎關節障礙症候群，必須注意。

呂明怡提醒，如果顳顎關節疼痛超過2個星期，建議盡早就醫治療。

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