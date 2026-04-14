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張口不到3公分！ 她罹重度顳顎關節症終於改善
〔記者蔡淑媛／台中報導〕50歲的曾小姐罹患重度顳顎關節障礙症候群，出現顳顎關節疼痛、張口變小、偏頭痛、牙齦抽痛及肩頸痠痛等多重症狀，疼痛3個月爆瘦8公斤，就醫牙科、耳鼻喉科、神經內科治療未改善，後來就醫口腔顎面外科接受玻尿酸、震波治療後終於大幅改善，能正常生活、飲食。
中山醫學大學附設醫院口腔顎面外科醫師呂明怡指出，顳顎關節障礙症候群發生原因多，壓力大、咬硬物、單邊咀嚼、磨牙及姿勢不良、外傷疾病等都是成因，盛行率高達35%，好發於20到40歲族群，女性較多，過去治療多開立止痛藥、肌肉鬆馳劑，或是以咬合板放鬆顳顎關節，但效果有限。
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曾小姐就醫時雙側顳顎關節障礙症候群已達重度，顳顎關節盤已經移位、髁骨關節發炎、筋膜疼痛症，張口時雙側關節有卡卡聲、下顎歪斜，且雙側咬肌疼痛、下顎痠痛，頭皮也麻木到痛，張口不到正常人的3公分，疼痛指數高達8分，讓她痛苦不堪。
曾小姐接受自費的關節腔玻尿酸注射（兩週1次注射共3劑治療），能止痛、潤澤及促進關節修復，以及震波治療（兩週1次共4次，及1個月1次共3次），能收鬆、促進修復，之後症狀大幅改善，不再疼痛，也能張口到4.3公分。
中山附醫智慧賦能中心主任林志峰表示，顳顎關節障礙症候群是顎顳的咀嚼肌、顳肌等多處肌肉緊繃、痠痛，透過震波激痛點治療，及復健運動訓練可改善，他提醒，現在兒童使用3C造成背頸姿勢不良，也會造成顳顎關節障礙症候群，必須注意。
呂明怡提醒，如果顳顎關節疼痛超過2個星期，建議盡早就醫治療。
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