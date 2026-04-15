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健康網》空腹斷食減重新觀念 研究證實早晚時間點很關鍵

2026/04/15 08:17

晚間禁食+早點吃早餐，食農專家韋恩表示，雙管齊下才有助於降BMI；圖為情境照。（圖取自freepik）

晚間禁食+早點吃早餐，食農專家韋恩表示，雙管齊下才有助於降BMI；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不吃早餐，撐到中午甚至下午才開吃，然後覺得自己在「斷食」。食農專家韋恩引述期刊研究表示，都畫錯重點，真正與BMI下降有關的，不只是「空腹幾小時」，而是「何時吃第一餐」。

韋恩在臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，一項來自西班牙巴塞隆納全球健康研究所（ISGlobal）的研究，分析了40至65歲的成年人，追蹤他們的進食時間與BMI變化。也發現較長的「夜間禁食時間」與較低的BMI以及較低的超重/肥胖風險有顯著相關。

韋恩解釋，當夜間禁食時間超過12小時時，體重過重的風險明顯降低；越早吃早餐的人，BMI 普遍越低。因此，晚間禁食到早上早點進食，是很重要的。

他強調，早晚要合作無間才有效果，另外，這項研究也針對停經前女性與男性更顯著，女性進食次數較多也與BMI較高相關，也說明少量多餐要克制一下了。韋恩指出，那種「跳過早餐、撐到下午才吃」的做法，研究顯示對體重並沒有幫助。

韋恩以數據分析，時間間隔與BMI關係如下：

●第一餐每晚延後1小時，BMI上升約0.32kg/m²。

●夜間空腹每延長1小時BMI下降約0.27kg/m²。

●跳過早餐＋17小時空腹對BMI沒有顯著幫助。

再從代謝來看，韋恩指出，體內的生理時鐘，決定了一天當中不同時段的代謝效率。早晨胰島素敏感性最高、消化酶分泌旺盛、身體處在代謝的「黃金時段」。把進食集中在這個窗口，熱量利用率更高，食慾調控也更穩定。

反過來，韋恩說，如果把第一餐推到下午，身體的代謝節律已經開始「下班」，同樣的食物帶來的代謝負擔卻更大。

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