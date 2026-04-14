中藥變食品怎麼分！衛福部出手修法 5大原則一次看懂

衛福部推出新制，針對中藥材食用範圍、用量及產品型態訂標準，明確區分食品與藥品，避免誤用風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕中藥材也能入食品！衛福部推出新制，針對中藥材食用範圍、用量及產品型態訂標準，明確區分食品與藥品，避免誤用風險。未符規定將改以藥品管理，盼兼顧養生文化與民眾健康安全。

為兼顧國人中藥用藥安全與「藥食同源」的飲食文化，衛福部於2026年4月13日預告訂定「得供食品原料使用之中藥材品項及其產品屬性認定基準」草案，透過制度化方式劃清食品與藥品界線，強化管理同時，也讓業者有更明確的遵循標準。

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近年養生風氣盛行，中藥材廣泛運用於藥膳與各類食品，但多數中藥材本質仍具醫療效能，若使用不當恐影響健康。中醫藥司科長謝采蓓表示，此次草案經與中醫、中藥及保健食品產業充分溝通後提出，盼在保障食用安全的同時，也兼顧產業發展。

草案共提出5大管理重點。首先，明確界定可作為食品原料的中藥材，依據中醫藥理論及台灣中藥典規範，分為兩大類，一類為具傳統食用文化的中藥材，共75項，如百合、荷葉、銀耳、山藥等，並規範部分品項不得生食、萃取或濃縮型態僅限食品原料用途，以及限茶飲用途；另一類為食用時需特別注意安全性的中藥材，共73項，如馬齒莧、赤小豆等，訂有每人日食用限量。

其次，明訂食品管理例外原則。若產品中第二類中藥材占比過高或攝取量超過安全標準，將改列藥品管理；但若產品已取得健康食品或相關查驗登記許可，且符合特定條件，則仍可歸類為食品。

第三，釐清食品型態適用範圍，包括糖果、餅乾、蜜漬品、果凍、烘焙食品、甜味料或調味醬；滷包、燉包、藥膳調理包或其他以食材為主體之藥膳食品，產品外包裝應清楚載明與食材燉煮之料理方式；經粗碎後以棉紙袋或不織布袋包裝製成之茶包型態，以上只要是以食品形式呈現並標示清楚，即不以藥品管理。

第四，訂定產品屬性判定原則，依成分比例、劑量與型態等進行綜合判定。第五，未符合食品使用原則，或用量、濃度超出安全範圍的中藥材產品，將回歸藥品管理，以確保安全。

謝采蓓指出，草案預告期間為60天，開放各界提出意見。衛福部強調，將持續透過制度精進，兼顧傳統飲食文化與現代食安管理，為國人健康把關。

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