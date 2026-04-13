健康網》雪碧曝跌倒致腦震盪內幕！ 醫：這些人不適合抽脂

雪碧（方祺媛）有「情色教主」之稱，在社群自曝自己大腿太瘦，以至於重心不穩跌倒。美麗線時尚診所提醒，抽脂手術術後，飲食應以低鹽、低油、高蛋白為核心。（取自雪碧臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕雪碧（方祺媛）有「情色教主」之稱，在社群自曝自己大腿太瘦，以至於重心不穩跌倒，只好在家裡養傷。根據美麗線時尚診所衛教資料指出，手術若抽得太深或太淺，都可能造成皮下組織破壞，使術後腫脹或凹凸不平機率上升。

雪碧指出，為了要自己胸部更豐滿，大腿曾做過3次環狀抽脂，造成下半身較無力，身形也成了上重下輕的情況，日前就因為這樣，跌倒後疑似有腦震盪。

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美麗線時尚診所表示，部分族群進行抽脂時需特別謹慎，包括：BMI過高、血壓或血糖未控制、凝血功能異常、長期吸菸者、皮膚彈性差者以及有心臟病史的求美者。

雪碧跌倒疑似腦震盪，她自曝大腿曾進行3次環狀抽脂，造成下半身較無力，身形也成了上重下輕的情況。（取自雪碧臉書）

抽脂手術後不可大意，一般要求在前2週要注意腫脹、瘀青與緊繃感明顯，需要大量休息與全時穿塑身衣，更要待瘀青逐漸退去，疼痛減輕，可恢復輕度工作但仍需避免運動。甚至在3-6個月後，皮膚貼合完成、線條自然，抽脂後遺症機率大幅降低。

術後2-3週，才能開始按摩，以免過早施力造成傷口不適。淋巴引流式按摩是最常見的術後保養方式，可加速代謝堆積液體、軟化硬塊並降低凹凸不平風險。若抽脂範圍較大，如腹部、大腿或手臂，可尋求專業人員協助，讓抽脂恢復期更順利。

不過，雪碧抽脂過度，疑似肌肉量不足。美麗線時尚診所提醒，抽脂後飲食應以低鹽、低油、高蛋白為核心。高蛋白有助於修復組織，低鹽能阻止水腫加劇，減糖可避免脂肪細胞再度膨脹。建議攝取雞胸肉、魚類、蛋白質飲品、豆腐與蔬菜。攝取足夠水分也能促進代謝，協助身體快速排除腫脹。

根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料指出，肌少症是一種漸進性的肌肉質量減少，及肌肉功能降低。肌少症可能造成疾病發生率升高、生活品質降低，也是後續不良健康事件（如失能、跌倒、住院、死亡）的危險因子。國家衛生研究院曾預估國內65歲以上老人約有7.3%罹患肌少症。

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