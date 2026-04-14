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健康網》張忠謀天天必吃 「熟、青」吃法大不同

2026/04/14 10:39

木瓜被譽為「養生萬壽果」。營養師邱世昕分析，熟木瓜、青木瓜（見圖），兩者營養重點不一，適合不同體質可酌量攝取。（資料照）

木瓜被譽為「養生萬壽果」。營養師邱世昕分析，熟木瓜、青木瓜（見圖），兩者營養重點不一，適合不同體質可酌量攝取。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕木瓜被譽為「養生萬壽果」，台積電創辦人張忠謀每早必吃一片木瓜，頓時讓這水果身價看漲。營養師邱世昕分析，熟木瓜、青木瓜，兩者營養重點不一，適合不同體質可酌量攝取。

邱世昕在臉書專頁「營養師教練-世昕」發文分享，熟木瓜適合想要維持好氣色、或是需要補充膳食纖維來幫助排便順暢的朋友；青木瓜則可以讓飯後容易覺得肚子脹、消化較慢、或是想要在餐後幫助食物消化的人。

●熟木瓜，豐富的抗氧化營養素：
當木瓜轉黃、變紅，代表果實已經成熟。這時的營養特色：
1.含有豐富的維生素A與C：對於維持暗處視覺、保護黏膜與增進皮膚健康有幫助。

2.富含茄紅素與β-胡蘿蔔素：
能幫助身體抵抗自由基，是姊姊妹妹日常保養的好選擇。

●青木瓜，輔助消化與修復的好幫手：
尚未完全成熟、果肉還是青翠色的時候，它的營養價值偏向於：

1.含有較多的木瓜酵素（Papain）：
青木瓜的木瓜酵素活性比熟木瓜來得好。它能幫助分解蛋白質，這也是為什麼長輩煮排骨湯時喜歡加青木瓜，能讓肉質變得比較好咬。

2.含有微量凝血酶成分：
在學理上對於組織修復有輔助的作用。

不過，邱世昕指出，青木瓜吃要注意份量，因為它的表皮與果肉中含有天然乳膠（Latex），這對某些體質敏感的人來說可能會引起過敏反應。他建議，青木瓜可以煮熟入菜，如果是吃涼拌青木瓜絲，請留意自己的腸胃反應，適量就好；至於「熟木瓜」則當作飯後水果。

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