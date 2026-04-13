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健康 > 名人健康事

健康網》張鈞甯為變「澎皮」竟吃味精！ 醫揭背後真相

2026/04/13 19:41

氣質女星張鈞甯怕自己太瘦、憔悴，吃一點味精，讓自己「腫」一點。內分泌醫師許哲綸表示，那是因為「鈉」之故，身體要代謝，導致人看起來有點「腫」。（資料照）

氣質女星張鈞甯怕自己太瘦、憔悴，吃一點味精，讓自己「腫」一點。內分泌醫師許哲綸表示，那是因為「鈉」之故，身體要代謝，導致人看起來有點「腫」。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕女星張鈞甯今抱病出席保養品記者會，她說自己重感冒，狂流鼻水，但近期常被說太瘦、憔悴，因此，刻意吃一點味精，「因為我吃味精，一下就『腫』起來」甚至現在睡前還會刻意多喝點水，就是為了讓自己隔天看起來「稍微腫一點點」。

內分泌醫師許哲綸在臉書專頁「許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌」發文分享，味精雖然鹹度較低，但也是鈉鹽的一種，容易讓我們不知不覺攝取過多的鈉！

味精中的鈉含量僅為食鹽的1/3，但同樣屬於鈉鹽。當攝取過量，身體為了稀釋鈉濃度，會將水分滯留在體內，導致臉部或下半身浮腫。

營養師高敏敏於臉書發文分享，她指出，味精不是壞東西，它是從天然食材發掘、成分相對單純的調味料。主要的化學成分是麩胺酸鈉，又簡稱MSG（被稱為谷氨酸鈉或麩酸鈉），是一種鮮味來源 （胺基酸鈉鹽）。

味精是日本科學家針對昆布湯頭分離出麩胺酸（鮮味來源），而麩胺酸的鹽類 ，以「麩胺酸鈉」穩定性最好、溶解度最高。高敏敏指出，吃味精可能會口渴，
是因為味精中含有13%的鈉鹽，跟鹽巴一樣，吃多了當然會口渴！

再來，高敏敏表示，味精成分中有鈉鹽但不像鹽巴那麼鹹 所以容易過量、造成血液中鈉離子濃度升高、口渴想喝水。目前研究顯示，其實大部分人都可以正常代謝麩胺酸！

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