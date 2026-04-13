追隨粉紅超跑進香 醫：長時間進香恐引爆情緒風暴

草屯鎮民報名當香燈腳，在鎮瀾宮外拍到人山人海的畫面。（賴璇璇提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕白沙屯媽祖起駕前往北港進香，今年有46萬名香燈腳報名跟隨，衛福部立草屯療養院一般精神科主任何儀峰指出，對心理韌性較敏感或有特定身心病史的民眾，長時間睡眠剝奪、感官過度負荷及體力透支，極可能誘發情緒波動，建議維持規律作息、適時補水與營養、留意情緒變化、避免過度刺激等撇步來自我照護。

衛福部草屯療養院一般精神科主任何儀峰表示，宗教信仰對於情緒穩定具有正向幫助，透過祈福、儀式參與與群體支持，能減輕焦慮、壓力與孤單感，讓人產生安全感與歸屬感。然而跟隨「粉紅超跑」天數長，香燈腳需長時間行走、睡眠不足，加上人潮擁擠與環境變化，對身心都是負荷。尤其是對平時心理韌性較敏感或有特定身心病史的民眾而言，極可能轉化為生理應激壓力，進而誘發情緒波動。

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何儀峰提醒有焦慮症、憂鬱症或睡眠障礙等情況的香燈腳，在感受神明慈悲的同時，隨行這幾天有四個自我照護原則，包括：每日維持規律作息、適時補充水分與營養、留意情緒變化、避免過度刺激，若人潮擁擠與噪音引發不適，必要時可暫時離開現場；如果出現過度興奮、情緒低落或易怒等情形，應適時休息，無法改善時就要馬快尋求協助。

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