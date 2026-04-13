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心梗年輕化！ 30歲男突胸悶、冒冷汗差點喪命

2026/04/13 18:14

30歲男子因突然胸悶、胸痛，還合併大量冒冷汗，緊急送往衛福部桃園醫院急救，醫療團隊檢查後確認是急性心肌梗塞；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

30歲男子因突然胸悶、胸痛，還合併大量冒冷汗，緊急送往衛福部桃園醫院急救，醫療團隊檢查後確認是急性心肌梗塞；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市1名30歲男子因突然胸悶、胸痛，還合併大量冒冷汗，緊急送往衛福部桃園醫院急救，醫療團隊檢查後確認是急性心肌梗塞，隨即安排心導管及冠狀動脈支架置放手術，順利搶回一命，醫師也提醒，心肌梗塞已有年輕化趨勢，切勿忽視生活型態與身體警訊。

桃園醫院胸腔內科醫師林昕緯表示，過去許多人認為心肌梗塞多半發生在年長者身上，但近年臨床觀察發現，發病年齡有明顯下降趨勢，與現代人高油、高糖飲食、外食頻繁、缺乏運動、工作壓力大及抽菸等生活習慣，有密切關聯。

他表示，現代人追求便利，常吃精緻澱粉、油炸食物及高熱量飲食，再加上久坐少動、作息不規律，讓高血脂、高血壓及肥胖等心血管危險因子提早找上門，也讓年輕族群罹患急性心肌梗塞的風險增加，尤其有抽菸習慣者，尼古丁會促使血管收縮，增加血栓形成機率，進一步提高心血管疾病風險。

桃園醫院第五加護病房副護理長呂怡姍表示，心肌梗塞並非完全無法預防，關鍵就在於平時積極控制危險因子，飲食應把握低油、低鹽、高纖原則，並要避免過量食用加工食品及高鈉罐頭類食物，若能每天攝取足夠蔬菜與富含膳食纖維食物，對於降低膽固醇、維持血管健康都有幫助。

此外，規律運動、控制體重、戒菸以及定期健康檢查，都是保護心臟的重要方法，若本身已有高血壓、高血脂、糖尿病或家族病史，更要提高警覺、及早追蹤管理，一旦出現胸悶、胸痛、呼吸困難、噁心、冒冷汗，或疼痛延伸到肩膀、手臂、下巴等症狀，應立即就醫，避免延誤時機。

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