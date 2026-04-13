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健康 > 護眼顧齒

健康網》視力好≠眼睛健康！ 醫揭「隱形失明危機」

2026/04/13 21:15

別以為眼壓正常就沒事，基隆長庚醫院眼科部醫師呂沛庭表示，還需要2道關卡檢查才能判定；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

別以為眼壓正常就沒事，基隆長庚醫院眼科部醫師呂沛庭表示，還需要2道關卡檢查才能判定；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕別以為視力檢查有1.0就安心了，基隆長庚醫院眼科部醫師呂沛庭表示，其實是民眾最常見，也最危險的健康迷思！事實上，單一的視力數值並不等於眼睛整體的健康狀況。

他舉例，以「青光眼」為例，它被稱為無聲的「視力小偷」。青光眼初期幾乎沒有痛覺或其他明顯症狀，它會從周邊視野開始慢慢侵蝕，患者的中心視力可能長期維持在1.0，因此極易錯失早期治療的黃金期。

正常視神經應呈現飽滿紅潤之色澤，且視神經杯盤比小（基隆長庚醫院提供）

正常視神經應呈現飽滿紅潤之色澤，且視神經杯盤比小（基隆長庚醫院提供）

還有很多人以為「眼壓檢查正常，就代表沒有青光眼」，呂沛庭指出，這也是錯誤的，青光眼的診斷必須仰賴全面性的評估，包含量測「眼壓」、透過眼底鏡與光學斷層掃描精細檢查「視神經結構」是否有受損變薄，以及進行「視野檢查」確認是否有視野缺損，不過，有些精細檢查未列健保給付範圍，除非已有青光眼徵兆。

呂沛庭提醒，青光眼一旦視神經受損便無法恢復，卻又需要長期、穩定的用藥與追蹤來控制眼壓，避免視野逐漸縮小。

青光眼視神經則呈現蒼白之色澤，且視神經纖維呈萎縮凹陷現狀，杯盤比大（基隆長庚醫院提供）

青光眼視神經則呈現蒼白之色澤，且視神經纖維呈萎縮凹陷現狀，杯盤比大（基隆長庚醫院提供）

除了青光眼家族史與高度近視者外，呂沛庭點名糖尿病、高血壓等慢性病病友，更是眼部健康的高危險族群。眼睛的視網膜布滿了密密麻麻的脆弱微血管，當身體長期處於高血糖或高血壓狀態時，極易引發視網膜及黃斑部病變。這些全身性疾病的患者，絕不能只停留在「感覺眼睛不舒服才去看醫生」的階段，而是必須定期進行瞳孔放大眼底檢查、視網膜及視神經攝影，在產生不可逆的病變前，及早由眼科醫師介入追蹤。

基隆長庚眼科團隊呼籲，都應建立「全面性眼科健檢」的新觀念。從角膜、水晶體、視網膜到視神經，眼睛的每一個微小構造都有提供專屬的眼睛健檢項目，可由精密儀器來把關。

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