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健康網》防巴金森氏症關鍵在腸道！ 研究揭這些食物助養腸護腦

2026/04/13 20:17

研究指出，台灣人的巴金森氏症（PD）發病率約為日本人的2倍，民眾想保腦不妨循「日式模式」，適量攝取納豆、味噌，或是牛蒡、地瓜、山藥這些根莖類蔬菜等食物；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，台灣人的巴金森氏症（PD）發病率約為日本人的2倍，民眾想保腦不妨循「日式模式」，適量攝取納豆、味噌，或是牛蒡、地瓜、山藥這些根莖類蔬菜等食物；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕根據日本研究指出，台灣人的巴金森氏症（PD）發病率約為日本人的2倍，日本人腸道中有3種常見的關鍵腸道菌，在台灣人身上卻是很少的。食農專家韋恩指出，「台式西化飲食」可能正在削弱我們腸道對神經系統的保護力，民眾想護腸、保腦，不妨循「日式模式」適量攝取納豆、味噌、無糖優格，或是牛蒡、地瓜、山藥這些根莖類蔬菜等食物。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」與網站發文分享，日本中部大學平山正昭教授領銜的新研究，進行了日本與台灣飲食、巴金森氏症風險、腸道微生物群及其代謝產物之比較，研究揭露台灣人的巴金森氏症發病率約為日本人的2倍，答案很可能就在「腸道菌相」。

研究發現，雖然台灣人與日本人在遺傳上非常接近，但台灣人的腸道中，負責製造短鏈脂肪酸（SCFA）與維生素B群的細菌基因顯著少於日本人。這暗示「台式西化飲食」可能正在削弱我們腸道對神經系統的保護力。日本人腸道中有3種常見的關鍵腸道菌，在台灣人身上卻很少，包括：布勞特氏菌（Blautia）、糞桿菌（Faecalibacterium）與多種 SCFA（短鏈脂肪酸）產生菌。

韋恩說明，這些菌能把膳食纖維轉化為乙酸、酪酸（丁酸），這些物質不只是腸道細胞的營養，更是保護大腦的關鍵。換句說說，日式飲食的保腦機制路徑是，飲食中含豐富的膳食纖維後滋養益生菌，產生丁酸能修復腸道黏膜（降低腸漏），藉此抑制神經發炎，達到預防大腦退化的目標。

藉由日本腸活飲食護腸、保腦

研究直指，近30年來台灣飲食高度西化，高脂肪、高動物性蛋白攝取過量，加工食品增加膳食纖維下降，讓台灣人腸道充斥著擬桿菌（Bacteroides），卻失去產生保護性代謝物的能力。

民眾如果想抗老、護腸、保腦，可以試著把飲食學習「日本模式」，參考日本腸活飲食，韋恩提出以下3項建議：

●多吃根莖類蔬菜

葉菜之外，牛蒡、地瓜、山藥這些根莖類蔬菜富含寡 糖等益生質，才是好菌種的豐富糧食。

●適量發酵食品

納豆、味噌、無糖優格，補強 Blautia 好菌。

●控制動物性油脂

減少飽和脂肪攝取，避免腸道發炎，多補充抗發炎的Omega-3油脂，如魚油、紫蘇籽油。

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