護理主任號召下 捐沐浴機給長照住院長輩

衛福部豐原醫院護理部主任江蕙娟號召親友12人，以其父母名義，捐出一台「沐浴機」給豐醫附屬后里綜合長照機構。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕衛福部豐原醫院護理部主任江蕙娟號召親友12人，以其父母名義，捐出一台沐浴機給豐醫附屬后里綜合長照機構，她今天在捐贈儀式中激動落淚表示，已去世的父母一生純樸、節儉，一直教導子女要回饋社會，感恩豐醫對她像家人、也把她父母當家人一樣照顧，希望捐贈沐浴機能嘉惠病患。

江蕙娟表示，父母離世後，她希望以父母名義捐贈一台智慧型的沐浴機給在綜合長照機構的住院長輩，因為這是奈米級SPA機，無需過度摩擦皮膚，就能達到深層清潔及放鬆的效果，經她和家人討論，姊妹都很支持，甚至親友也響應，共有12人共同完成這個善舉。

請繼續往下閱讀...

江蕙娟說，她在臨床工作多年，深知一線同仁辛苦，也很感受到長輩需要舒適的生活環境，希望沐浴機可以帶給他們不只是健康，還有生活上面的尊重和尊嚴。

江蕙娟的雙親於去年及今年初相繼住院，生命最後階段受到豐原醫院醫療團隊專業照護與溫馨陪伴，安詳離世，江蕙娟感念院方的照顧，從照顧者、家屬轉而成為捐贈者，將個人生命經驗化為實際行動，以父母名義捐贈智慧沐浴設備；豐原醫院院長李永恒表示，這是第一次有醫院員工捐贈器材給醫院，他很感動，這是善的循環。

「沐浴機」為智慧長照設備，專為臥床或行動不便長者設計，透過奈米微細氣泡技術，在減少肌膚摩擦的同時達到深層清潔，促進血液循環與肌肉放鬆。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法