提升南化結核防治能量 胸腔病院首度前進山區開專診

胸腔病院與南化衛生所合作，設置胸腔內科專科門診，為鄉親提供最即時的服務。（胸腔病院提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為提升偏鄉的結核防治能量，衛生福利部胸腔病院首度深入山區定期駐診，在南化衛生所開設「胸腔內科專科門診」，提供篩檢、影像判讀，以及診斷的一站式服務，讓當地居民免長途奔波，即可就近獲得專業醫療照護。

配合衛福部疾病管制署推動「2026年傳染病防治計畫－結核病防治」，胸腔病院攜手南化衛生所，首設胸腔內科專科門診，由胸腔內科醫師盧明志定期駐點，提供最即時的服務與照護，強化疑似個案評估、痰液檢驗與個案管理，並大幅縮短治療等待期，有效守護在地防疫量能。

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胸腔病院與南化衛生所合作，由專業醫師駐診，為鄉親提供最即時的醫療服務。（胸腔病院提供）

胸腔病院長黃紹宗表示，結核病為我國重要法定傳染病，防治關鍵在於「早期發現、規律治療」；據統計，2005至2024年，結核病發生率已由每10萬人口中72.5例下降至26.2例，且以高齡族群為主，65歲以上占總個案約64%，南化區位處偏遠，且高齡化明顯，慢性病比例偏高，過去居民就醫需外地轉診，易延誤診斷並增加社區傳播風險，有專業醫師駐點尤為重要。

黃紹宗說，胸腔病院作為國家結核病防治的重要醫療機構，致力將專業資源延伸至偏鄉，與南化衛生所合作，不僅提升在地醫療可近性，更強化公衛體系整合，提升整體防疫效能，歡迎地方鄉親多加利用，共同邁向無結核安心家園」。

專科門診接下來5月8日、7月10日、9月11日、11月13日，當天上午8點半分至11點提供服務，除結核診療外，也涵蓋一般門診、預防保健，以及成人疫苗接種；胸腔病院也呼籲，民眾如有久咳、胸悶等症狀應儘早就醫，並依醫囑規律治療，共同強化社區健康。

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