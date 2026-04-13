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健康 > 抗老養生 > 運動復健

久坐滑手機滑到腿麻又痛 醫 ：恐是神經壓迫 應及早評估

2026/04/13 16:39

滑手機、久坐辦公已成現代人日常，但不少年輕上班族開始出現從大腿延伸到腳掌的痠痛、麻木甚至無力等症狀。（記者李容萍攝）

滑手機、久坐辦公已成現代人日常，但不少年輕上班族開始出現從大腿延伸到腳掌的痠痛、麻木甚至無力等症狀。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕滑手機、久坐辦公已成現代人日常，但不少年輕上班族開始出現從大腿延伸到腳掌的痠痛、麻木甚至無力等症狀，桃園市中壢天晟醫院神經外科醫師許劭遠提醒，這類症狀若持續發生，恐非單純疲勞，而是神經壓迫的警訊，應及早評估。

　許劭遠指出，近年門診觀察到，30至50歲族群因長時間久坐、姿勢不良或缺乏運動，導致椎間盤突出、坐骨神經痛等問題明顯增加。尤其是長時間使用電腦與手機，容易讓脊椎長期處於壓力狀態，進一步影響神經功能。

　臨床上，患者常見症狀包括下背痛、單側腿部放射性疼痛、麻木感，甚至出現肌肉無力，嚴重時會影響行走與睡眠品質，他提醒，這些都是身體發出的警訊，不應輕忽或自行忍耐。

　針對治療方式，許劭遠提醒，多數患者不需立即接受手術，可先透過藥物治療、復健運動及神經阻斷等方式進行改善，達到減壓與止痛效果。是否需要手術，仍須依個別情況由專業醫師評估。此外，建議日常應養成良好姿勢習慣，避免長時間維持同一姿勢，並適度伸展與運動，以降低神經壓迫風險，若症狀持續或加劇，應儘早就醫檢查，透過專業評估與個人化治療，協助民眾在早期階段就掌握健康主動權，避免延誤治療時機。

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