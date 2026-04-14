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與藥師做朋友》銀髮族顧腦有撇步 核桃志苓南瓜粥護腦力不退化

2026/04/14 09:00

核桃志苓南瓜粥。（圖取自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》）

核桃志苓南瓜粥。（圖取自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》）

文／謝皓丞

曾伯伯是一位70歲充滿活力又愛跳國標舞的銀髮族，無慢性疾病。 在社區大學中還教唱歌班以及跳舞班，身受學員愛戴。他還會學年輕人 「打卡！」，時常將上課的過程錄影下來上傳至臉書。每次到藥局買綜合維他命時，還會跟藥師吹噓擂說：「醫院休想賺到我的錢，呵呵!我啊！完全沒有慢性疾病，還能跳還能唱，怎麼樣，嘿嘿嘿！」非常自豪地誇耀自己身體狀況不輸給年輕人。

突然一場霸王級寒流，全台天氣體感溫度下降至10度C，就在寒流發威的第三天，曾伯伯感覺身體有些不適，翻來覆去睡不著，想說開暖爐將室溫拉高，應該就會比較舒服，但是一小時過去了依然眼睛還望 著天花板輾轉難眠。那幾天寒流可所謂是「日日數綿羊，夜夜心惆悵」。終於等到寒流過去了，怎知接下來的日子裡，開始頭暈腦脹、漸漸地忘記上課的時間，肩頸痠痛、手腳偶爾會有麻麻的感覺，不認老的他開始去健走、泡三溫暖、找民俗療法推拿，但是過了一兩天似乎這些症狀又會慢慢地回來，於是，他開始思考有沒有其他的方法可以來調理。

失眠原因百百種，排除那些會影響睡眠的藥物或食物後，可分成生理和心理兩部分。生理上常見的原因有疼痛、甲狀腺機能亢進、女性荷爾蒙變化等導致的睡眠障礙，另外有些精神疾患如思覺失調症、憂鬱症、焦慮症、躁鬱症等，也可能伴隨失眠症狀。然而更大比例是心理因素，諸如工作不順、課業壓力、家庭失和、感情生變等各種生活中的大小事，甚至每晚上床前就開始擔心會睡不著，越擔心就越緊張，越緊張 就越睡不著了！

「失眠」是指反覆出現入睡或維持睡眠的困難，造成睡眠的品質變差或睡眠時間減少。診斷標準以每週有至少3天以上之失眠，且白天出現倦怠、嗜睡、情緒煩躁、難以專心或身體不適等症狀，進而影響學習或工作。持續時間少於一個月者為急性失眠，超過1個月以上就稱慢性失眠。

失眠的型態可分為以下3種：

1.入睡困難：需要花超過30分鐘以上才能入睡，即使很累了也是久久無法入眠。

2.睡眠中斷：睡到一半會醒過來，可能一晚醒來多次，或者醒來後需要 花很久時間才能再睡著。

3.過早醒來：年長者比例高，清晨很早就醒過來，醒來後就沒辦法再入睡。

中醫論失眠離不開「心」，然而中醫的心和西醫心臟的概念有所不同。中醫說心為君主之官，主導人體五臟六腑的運作與功能，且心藏神，也管理人體的精神、意識和思維。正常人在白天處於陽氣升發的狀態，因此能夠有精神地執行各種活動，到了夜晚陽氣入陰，如同太陽下山一樣，才再進入休息睡眠的狀態。而佔有最大角色的就是主導我們身體一切的「心」。

心氣虛衰、心陰不足或心火過旺，都會因「心失所養」或「心神不安」而失眠。像是脾胃功能不佳，消化不好或睡前吃太飽或太餓，也會 因胃不和擾心而臥不安；常處壓力環境或有不愉快卻無處發洩，或易怒、過食上火食物等，也會使肝膽之氣疏泄不利而擾心。再者過度勞累、年齡增長、或長期慢性病耗損，也能導致腎陰消耗則心陽上亢、心神不安。由此可知，失眠難治就在因素複雜。因此解決失眠得賴有經驗的中醫師層層剖析，從裡而外的細心調理。

失眠患者在飲食方面儘量不要喝咖啡或茶葉等刺激性飲料，另外，飲食以清淡較好，過於生冷（大白菜、白蘿蔔、橘子、水梨）或是過於溫熱（榴槤、龍眼、荔枝、辣椒、沙茶）的食物都要依據自己的體質酌量食用。

失眠的原因雖然有很多種，但大部分都是由於身體內部失去平衡所引起，所以，找出原因，進而對症下藥，就有機會藥到病除喔！

核桃志苓南瓜粥

●養生作用

本藥膳能健腦益智、溫脾補腎、寧心安神。對於精神萎靡、神昏健忘、記憶力減退等有輔助治療作用。

南瓜：味道甘甜，性平，有清心醒腦的作用，對頭暈、心煩、口渴等陰虛火旺有所助益。神經衰弱、記憶力減退等症狀的人，長期服用非常有幫助。

核桃仁：含有較多的蛋白質及人體必需的不飽和脂肪酸，這些成分為大腦細胞代謝需要的重要物質，能滋養腦細胞，增強腦功能。

茯苓：能寧心安神，緩解心悸、心神不安、失眠，常搗碎攪成粉狀當作粥基底。

●藥材：核桃8顆、茯苓1.5兩、遠志3錢、天麻3錢。

●食材：南瓜半顆、白米約50克、鹽少許。

●步驟

1.把白米用清水掏洗2-3次。
2.將南瓜洗乾淨後削皮、去籽，切成適當大小。
3.將核桃切成碎末。（或不切也可，視食用者牙齒狀況而定）
4.遠志、茯苓放入紗布袋並束緊。
5.將步驟1、2、3、4之材料放入鍋中，加入適當水量，放入電鍋中，外鍋加入2杯米杯水量。
6.等至開關跳起，把紗布袋拿起來，加入少許鹽巴，再悶10分鐘後即可食用。

●藥師小叮嚀

老年人的牙口大多不好，而粥具有温、軟、淡、香、黏等特點，便於吸收，又保護胃黏膜，增添津液，可以補充身體需要的水分，還可以通過搭配豐富的食材，達到滋補身體、預防疾病的功用。特別是粥熬好後上面漂浮着的一層黏稠的物質，中醫稱為「米油」，具有很強的滋補作用。

（作者為藥師，本文摘自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

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