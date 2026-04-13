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健康 > 杏林動態

國際扶輪社助攻 北榮新竹分院引進高階內視鏡設備

2026/04/13 16:17

肝膽腸胃科醫師蔡志奇實際操作ERCP內視鏡。（北榮新竹分院提供）

肝膽腸胃科醫師蔡志奇實際操作ERCP內視鏡。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台北榮民總醫院新竹分院為提升消化道醫療服務量能，在扶輪社熱心捐贈下，成功引進十二指腸鏡及最新型內視鏡主機，正式建立內視鏡逆行性膽胰管攝影（ERCP）治療團隊，成為大竹東地區首座膽胰內視鏡治療中心。

北榮新竹分院膽胰內視鏡治療中心成立，捐贈儀式今日由國際扶輪3502地區桃園中區社主辦，國際配合社為韓國首爾南山社，並由桃園東區社、大園社、桃園永晴社、桃園航空城社及桃園高之鐵社共同協辦與贊助。主辦單位表示，計畫推動過程中，也仰賴國際扶輪3502地區2025-26年度全球獎助金主委吳尚霖、2023-24年度全球獎助金主委林秀琴，以及桃園中區扶輪社社長方妍華積極協調，促成這次醫療資源挹注。

北榮新竹分院表示，竹東及周邊地區過去長期缺乏ERCP醫療資源，對於膽管炎、膽道結石等需緊急處置的患者，往往需轉診至新竹市、竹北，甚至外縣市醫院，不僅延誤治療時效，也增加病患與家屬的交通負擔。

肝膽胃腸科醫師蔡志奇表示，ERCP屬高技術門檻且具一定風險的治療性內視鏡操作，除需專業醫師訓練外，也仰賴完善設備與跨團隊合作。為此，他親赴台中榮總進修ERCP技術，內視鏡團隊護理師也接受專業訓練，強化臨床操作與配合能力。另放射科也在3年前更新ERCP所需的透視X光設備，提供關鍵影像支援。

院方表示，這次透過扶輪社的慷慨支持與嚴謹審查機制，醫院順利引進十二指腸鏡及先進內視鏡主機，象徵膽胰內視鏡治療邁入嶄新里程。未來將持續深化膽胰內視鏡技術發展，強化急重症處理能力，落實醫療在地化，讓大竹東地區民眾能就近獲得高品質、即時且安全的醫療服務。

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