5旬男直腸癌擴散輸尿管致腎積水 靠達文西手術保腎

直腸癌侵犯泌尿道增加治療風險，直腸外科醫師蔡鎧隆與跨科團隊運用達文西微創手術系統精準剝離腫瘤、進行腸道與輸尿管重建。（高雄市立大同醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄50多歲張男因長期腹痛、血便，直至症狀加劇、出現嚴重脹氣與排便困難才就醫，檢查發現直腸與乙狀結腸交界處有腫瘤幾近阻塞，更已侵犯左側輸尿管，導致左腎嚴重積水，若再拖延恐造成腎功能喪失甚至敗血症，張男接受達文西機械手臂系統完成腫瘤切除與泌尿系統重建，順利解除腸阻塞並保留腎功能。

高雄市立大同醫院大腸直腸外科主任蔡鎧隆指出，「直腸癌侵犯泌尿道」的病例相當少見，病患的腫瘤位於骨盆腔深處、鄰近多條血管與神經，屬高風險複合型手術。過去多採開腹方式，傷口大、出血多、恢復慢；此次召集泌尿外科主任羅浩倫與麻醉科團隊，運用達文西微創手術系統，透過高解析3D立體視野與多關節手臂，在極為狹窄的骨盆腔中仍能精準剝離腫瘤、進行腸道與輸尿管重建，大幅降低出血與併發症風險。

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蔡鎧隆表示，團隊先切除腫瘤及受侵犯腸段，完成淋巴結清除後，再修補輸尿管損傷，以「膀胱解放術」將健康輸尿管端植入膀胱，無需以小腸重建。最終成功保留左腎功能，術後病人恢復順利，排便功能亦恢復正常，後續配合化療以降低復發風險。此項手術技術費非健保給付，達文西器械自費約16萬元。

醫師提醒，大腸直腸癌為台灣發生率前3大癌症，且發病年齡有年輕化趨勢。若出現腹痛、血便、排便習慣改變等症狀，應及早就醫、定期接受大腸鏡篩檢，以利早期發現、早期治療，提升存活率與生活品質。

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