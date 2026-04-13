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5旬男直腸癌擴散輸尿管致腎積水 靠達文西手術保腎
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄50多歲張男因長期腹痛、血便，直至症狀加劇、出現嚴重脹氣與排便困難才就醫，檢查發現直腸與乙狀結腸交界處有腫瘤幾近阻塞，更已侵犯左側輸尿管，導致左腎嚴重積水，若再拖延恐造成腎功能喪失甚至敗血症，張男接受達文西機械手臂系統完成腫瘤切除與泌尿系統重建，順利解除腸阻塞並保留腎功能。
高雄市立大同醫院大腸直腸外科主任蔡鎧隆指出，「直腸癌侵犯泌尿道」的病例相當少見，病患的腫瘤位於骨盆腔深處、鄰近多條血管與神經，屬高風險複合型手術。過去多採開腹方式，傷口大、出血多、恢復慢；此次召集泌尿外科主任羅浩倫與麻醉科團隊，運用達文西微創手術系統，透過高解析3D立體視野與多關節手臂，在極為狹窄的骨盆腔中仍能精準剝離腫瘤、進行腸道與輸尿管重建，大幅降低出血與併發症風險。
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蔡鎧隆表示，團隊先切除腫瘤及受侵犯腸段，完成淋巴結清除後，再修補輸尿管損傷，以「膀胱解放術」將健康輸尿管端植入膀胱，無需以小腸重建。最終成功保留左腎功能，術後病人恢復順利，排便功能亦恢復正常，後續配合化療以降低復發風險。此項手術技術費非健保給付，達文西器械自費約16萬元。
醫師提醒，大腸直腸癌為台灣發生率前3大癌症，且發病年齡有年輕化趨勢。若出現腹痛、血便、排便習慣改變等症狀，應及早就醫、定期接受大腸鏡篩檢，以利早期發現、早期治療，提升存活率與生活品質。
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