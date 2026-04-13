健康網》腎友自認清淡外食 醫揭「隱藏高鈉地雷」籲燙青菜快去醬汁

一碗牛肉麵的常常高達2000毫克以上，洪永祥診所院長洪永祥指出，幾乎等於一天建議攝取上限，可請店家把麵與湯分開，減少鈉攝取。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕外食腎友努力吃得清淡、拒炸物、不喝手搖飲，但卻以傳統小吃是首選。洪永祥診所院長洪永祥表示，仔細再探究，腎友下肚的牛肉麵、麵線、燙青菜配主食，腎絲球過濾率（eGFR）從48掉到30、蛋白尿上升，血壓也變高，腎功能正在加速惡化。

洪永祥在臉書專頁「洪永祥診所」發文分享，他剖析這位腎友「吃太鹹卻不自知」，其實，腎臟最怕的不是油，而是「鈉」。他引述發表於《PubMed》期刊的研究顯示，高鈉攝取與慢性腎臟病的發生與惡化具有明確關聯，特別是會增加蛋白尿並促進腎功能下降。

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洪永祥較為擔憂，台灣人最大的陷阱，就是「高鈉外食文化」。他直接分析3項最受外食族青睞美食的鈉含量：

●牛肉麵：

牛肉麵的關鍵問題在於湯。這種長時間熬煮的紅燒湯頭，通常含有大量醬油、鹽、豆瓣醬與調味料。一碗牛肉麵的鈉含量，常常高達2000毫克以上，幾乎等於一天建議攝取上限。很多人會說：「我不喝湯。」但事實是，麵條早就吸滿湯汁，你每一口都已經在攝取高鈉。

洪永祥建議，清燉取代紅燒且不要喝湯，若真喜歡紅燒，跟老闆再要一個碗把牛肉湯與麵分開吃，減少麵吸湯的時間，這一個動作，可以讓你的鈉攝取直接減少一半以上。

●大腸麵線：

麵線看起來很清淡，但實際上是高鈉食品。麵線在製作過程中本來就含鹽，再加上勾芡的湯底會讓味道附著在口腔中，讓你不知不覺攝取更多。再加上滷大腸與各種醬料，一碗麵線的鈉含量約1200毫克，可以輕鬆達到一天的一半以上。

洪永祥建議，不要吃整碗，改成半碗，並且盡量不要喝最後濃稠的湯底。如果可以，加一點清湯稀釋濃度，效果更好。

●燙青菜：

這是最容易被誤判的健康食物。青菜本身沒有問題，但問題在於醬汁。醬油、蠔油、醬油膏、蒜蓉醬，這些都是高鈉來源。一盤燙青菜，如果加上醬汁，鈉含量可能超過1000毫克。

洪永祥建議，直接跟店家說不要醬，改用蒜頭、胡椒或少量橄欖油調味。這一個動作，可以讓這道菜幾乎變成低鈉食物。

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