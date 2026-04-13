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健康 > 心理精神

86歲嬤三叉神經痛數10年 神經阻斷術重獲新生

2026/04/13 15:22

台南市立安南醫院神經內科團隊推廣「神經阻斷術」，協助三叉神經痛等慢性疼痛患者擺脫長年折磨，重拾正常生活品質。（安南醫院提供）

台南市立安南醫院神經內科團隊推廣「神經阻斷術」，協助三叉神經痛等慢性疼痛患者擺脫長年折磨，重拾正常生活品質。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕許多慢性疼痛患者形容神經痛就像「活在隱形的酷刑中」。1名86歲的邱奶奶飽受三叉神經痛數10年，甚至因藥物副作用跌倒骨折。台南市立安南醫院神經內科醫師蕭哲輝透過精準醫療技術的「神經阻斷術，讓阿嬤可以健保手術、揮別疼痛噩夢，重拾正常生活品質。

安南醫院表示，蕭哲輝醫師運用的神經阻斷術，一般疼痛患者都可以做健保給付手術；少數患者用藥特殊，才需要自費，這部分需由醫師評估。

蕭哲輝指出，「神經阻斷術」是透過高解析度超音波導引，將麻醉藥與消炎藥物精準注射在患部神經周圍，達到快速止痛效果，具備快速見效、低侵入性、低副作用3大關鍵優點，是對慢性疼痛藥物反應不佳的患者另1項有效治療選擇。

蕭哲輝解釋，臨床上如三叉神經痛、帶狀皰疹後神經痛（俗稱皮蛇痛）及枕神經痛，傳統藥物往往效果有限且副作用強，常伴隨頭暈、嗜睡、便秘、排尿困難等困擾，甚至有患者因副作用導致跌倒骨折。對於藥物反應不佳或無法耐受藥物副作用的患者，這項神經阻斷術提供有效的替代方案。

安南醫院院長林聖哲醫師表示，隨著高齡化社會來臨，慢性神經痛已成為長輩日常生活品質的殺手，常因藥物副作用引發如頭暈、電解質不平衡等二次傷害。對此，安南醫院不僅追求醫療卓越，更重視「病友體驗」，蕭哲輝醫師運用神經阻斷術讓8旬長輩、南科工程師等患者重拾健康，是該醫院深耕地方、落實精準醫療的最佳實踐。

蕭哲輝認為，疼痛不應是長輩晚年的必然，也不該是青壯年職涯的絆腳石。因此，當以藥物治療疼痛面臨瓶頸時，應及早諮詢神經科或疼痛科專科醫師，經由精準醫療找回健康身體，讓生活重回正軌。

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