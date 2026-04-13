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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

老花眼也能看中醫！ 衛福部新營醫院推「穴位組合治療」還能客製化

2026/04/13 13:38

中醫也能治療老花眼。（衛福部新營醫院提供）

中醫也能治療老花眼。（衛福部新營醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕不少人在中年後，看近模糊、對焦延遲、對光線敏感且雙眼容易疲勞痠脹，第一個反應常是要不要去配老花眼鏡了？但衛福部新營醫院指出，中醫也能治療老花眼，提供眼鏡以外的另一種選擇，特別是針對初期老花或不想太早戴老花眼鏡的族群，醫院提供中醫治療標準化且客製化療程，改善視力。

衛福部新營醫院中醫科醫師陳建閔今天（13日）指出，老花並非不可逆的絕症，而是視覺調節能力的衰退。近期新營醫院中醫團隊創新推出的「老花眼穴位組合療法」，即是透過系統性的針灸介入，幫助患者「主動」重拾視覺調節能力，而非只是「被動」的依賴光學矯正，為民眾開啟了視力照護的新思維。

陳建閔說，針灸是從調節氣血著手，藉由穴位刺激，改善眼睛周圍的血液循環、疏通經絡，改善全身氣血的循環，進而延緩、改善視力。臨床治療統計顯示針灸能顯著活化視覺皮質、改善視覺品質。

中醫師胡承暉指出，中醫治療老花眼， 在一般針灸對於視覺疲勞的修復與延緩老花的加深，採用「局部取穴」加上「遠端配穴」，包括眼睛周圍的攢竹穴、魚腰穴、太陽穴，和四肢的養老穴、足三里穴、光明穴、太衝穴。藉由針灸疏通經絡、氣血循環，放鬆眼部緊繃肌肉。另外，美顏針也可以更精細的舒緩眼周肌肉，改善長期用眼的疲勞。特殊眼針療法則是改善眼底供血，治療乾眼症、黃斑部病變、青光眼或是視神經萎縮等困難眼疾。也能使用非侵入性的雷射針灸刺激穴位。

陳建閔表示，3C低頭族、初老報到者、視覺疲勞者適用中醫穴位治療。

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