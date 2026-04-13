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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

大腸癌檢測現新技術！瑞士開發AI解析糞便細菌 檢出率約9成

2026/04/13 13:36

瑞士研究團隊開發出新型大腸癌篩檢模型，利用AI解析糞便中的細菌亞群，初步數據顯示檢出率約9成。示意圖。（圖取自shutterstock）

瑞士研究團隊開發出新型大腸癌篩檢模型，利用AI解析糞便中的細菌亞群，初步數據顯示檢出率約9成。示意圖。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕瑞士研究團隊開發出一種利用AI解析糞便細菌的新技術，目前作為研究中的非侵入式篩檢模型。相關研究透過解析腸道內的細菌亞群，初步數據顯示對大腸癌病例具備高度檢出能力。

科學網站《每日科學》（ScienceDaily）報導指出，瑞士日內瓦大學研究團隊開發出一種全新的檢測策略，並將成果發表於權威期刊《細胞、宿主與微生物》（Cell Host & Microbe）。團隊利用AI系統建立了詳細的人體腸道細菌目錄，顯示不同細菌亞群在體內的運作方式。隨後，研究人員利用這套資訊分析糞便樣本中的細菌組成，開發出新型癌症篩檢模型。

這項技術的運作邏輯與傳統糞便篩檢不同。研究人員解釋，同一種細菌的不同品系可能對身體產生截然不同的影響，有的致癌，有的則無害。此次研究的核心在於深入分析更細分的細菌亞群（subspecies），捕捉細菌功能變化的微小差異，並以此作為判斷腸道是否發生病變的依據。

在結合現有臨床數據測試後，這套新系統展現了高度準確性。實驗顯示，該檢測成功抓出了 90% 的癌症病例。研究團隊強調，由於大腸癌在年輕族群中的發病率上升，且多數病例因發現太晚而錯失治療期，開發更簡便的新型檢測方式，正成為預防醫學領域的研究重點。相關研究目前仍持續累積臨床數據中。

處實驗室驗證階段 尚未取代現行檢查

研究人員目前正與日內瓦大學醫院合作，準備展開大規模臨床試驗，以進一步定義該技術對不同癌症階段的判讀能力。這項技術目前仍處於實驗室研究與驗證階段，並非現行一般醫療機構提供的常規檢查。專家提醒，在目前的臨床實務上，若現行篩檢呈現陽性，仍必須透過大腸鏡進行最終確認。

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