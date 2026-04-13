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健康 > 名人健康事

健康網》孫芸芸腹肌炸出來！ 醫教1招 練出穩定核心力

2026/04/13 11:36

名媛孫芸芸曬腹肌，展現自信。（翻攝IG）

名媛孫芸芸曬腹肌，展現自信。（翻攝IG）

〔健康頻道／綜合報導〕名媛孫芸芸被網友封「最美阿嬤」，日前曾因女兒廖思惟在澳洲未婚生子的消息引發外界熱議。近日她心情似乎逐漸回穩，在社群平台分享腹肌美照，展現自信。關於如何強化腹直肌？桃園聯新運醫中心醫師吳易澄曾建議，想練出深層核心穩定力，可做直臂捲腹運動，不僅能夠強化腹直肌，還可提升日常動作的穩定性與集中度。

47歲的孫芸芸的動向受矚目，舉手投足都是話題，近日她在IG更新近況，照片中她身穿黑色短版上衣搭配短褲，對鏡頭比出YA手勢，其顯露出平坦腹部與明顯腹肌線條，讓人眼睛一亮，展現重訓的成果與保養合宜的膚質。

吳易澄曾於臉書專頁「吳易澄醫師-運動醫學 復健醫學」發文指出，直臂捲腹運動是一種變化型的仰臥捲腹，將雙手筆直朝「天空方向」延伸，或採抱頭姿勢操作，不僅可達到強化腹直肌，還能提升動作的穩定性與集中度，常用於核心激活訓練或進階仰臥動作的銜接。

醫師吳易澄分享，直臂捲腹運動執行步驟4階段。（圖取自吳易澄臉書專頁）

醫師吳易澄分享，直臂捲腹運動執行步驟4階段。（圖取自吳易澄臉書專頁）

執行步驟4階段 勿將頭部前伸

吳易澄進一步表示，直臂捲腹運動主要訓練肌群為主動發力的腹直肌、協助穩定的腹橫肌，以及輔助上臂維持延伸姿勢的前鋸肌、肩穩定肌。他說明以下執行的4步驟：

1.起始姿勢：仰躺在瑜珈墊上，雙膝彎曲，雙腳平放於地面。雙臂打直向上舉起，手掌相對，雙手朝「天花板方向」指向天空。

2.啟動核心：收緊腹部，將肚臍往內收，保持骨盆穩定。頭部與脖子中立，眼睛看向雙手方向，不低頭也不仰頭。

3.捲起上半身：利用腹直肌力量，將肩胛骨輕輕捲離地面。雙手維持筆直朝上，不向前甩或靠近膝蓋，感受腹部收縮與抬起的動作協調。

4.回復姿勢：緩慢下降肩胛骨，回到起始位置。全程控制動作與呼吸，不要讓手臂晃動。

吳易澄建議，執行組數為每組10-15次、做2-3組，過程中須注意動作控制與呼吸配合。要注意手臂勿往前晃、勿將頭部前伸、用脖子出力、不應過度拱腰或將骨盆前傾。

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