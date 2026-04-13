幫2歲以下幼兒建立邊界感和性平觀 竹縣辦「身體界線小偵探」活動

新竹縣府跟勵馨基金會合作，將帶領幼兒及其親認識身體邊界感。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府與勵馨基金會合作，將於下週日（19日）下午1點半到4點半，在竹東鎮親子友善餐廳「卡菲努努」，針對家有2歲以下幼兒的家庭，舉辦「親子身體界線與自我保護」主題活動，要教小小孩們做「身體界線小偵探」，認識與人互動的身體邊界感，尊重他人也保護自己。

縣府社會處表示，幼兒正處於語言與認知發展的關鍵階段，主要照顧者須從生活中逐步引導他們學會辨識自己的身體和感受，建立起自我保護意識，畢竟現在社會對兒童安全、性別平等日益重視，以致「身體界線」觀念的建立，已成當代幼兒成長時期很需要學習的課題。

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除了教育幼兒，這個活動也希望給家長幫助，讓家長面對幼兒提問有關「身體界線」、「性別觀念」等相關問題時，可以有更充足正確的知能，且不再羞於啟齒而採迴避或模糊回應。

勵馨基金會長年致力於各項兒少保護服務和性侵害、性別暴力議題的防治，這次活動設計情境式的親子闖關遊戲，引導幼兒學習辨識身體界線與保護自己；也安排親職教育短講，幫家長理解該怎麼回應孩子的提問、建立正確性別觀念以及溝通方式。

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