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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》孕期運動好處多 國健署揭6類運動安全指南

2026/04/15 19:53

國健署孕產兒關懷網站表示，孕期運動好處多靜態伸展可以幫助改善靈活性，減少肌肉緊張；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署孕產兒關懷網站表示，孕期運動好處多靜態伸展可以幫助改善靈活性，減少肌肉緊張；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕懷孕的媽媽們在孕期運動好處多多，不只能提升心肺功能，還能減少妊娠糖尿病和高血壓風險。國健署孕產兒關懷網站衛教資料建議，孕期適合的運動類型包括步行、游泳、瑜伽、皮拉提斯、低強度力量訓練，與靜態伸展等，同時提醒在開始任何運動計畫之前，孕婦應該與醫生討論，注意身體訊號，才能促進健康。

孕產兒關懷網站衛教資料表示，孕期運動的好處多多，適度的有氧運動可以增強心肺功能，改善血液循環；定期運動有助於控制血糖和血壓，從而降低妊娠糖尿病和妊娠高血壓的風險；提高睡眠品質，減少孕期常見的失眠題；運動可以增強核心肌群，提供更多支撐，從而緩解腰背疼痛；改善心情，促進產後恢復。

常見孕期運動類型與頻率建議

●步行：步行是一種低強度的有氧運動，非常適合孕婦。每週建議步行150分鐘，每次20至30分鐘，能夠有效提升心肺功能 。

●游泳：游泳是一種全身運動，能夠減少對關節的壓力，並且有助於放鬆肌肉。

●瑜伽：孕婦瑜伽專為孕婦設計，可以幫助改善柔韌性、平衡和力量。

●皮拉提斯：對於孕婦來說，它可以幫助改善姿勢、增加核心穩定性，並且支援骨盆底肌群的健康。

●低強度力量訓練：使用輕重量的力量訓練可以增強肌肉力量和耐力，幫助孕婦保持適當的體重。

●靜態伸展：靜態伸展可以幫助改善靈活性，減少肌肉緊張。

關於孕期運動頻率建議，孕產兒關懷網站提及，未滿13週孕期，建議每週進行150分鐘的中等強度有氧運動，這可以分為每天30分鐘的運動；13周至未滿29週孕期，可增加一些力量訓練和柔韌性訓練；29週及以上建議減少運動強度，但仍保持每週150分鐘的運動量，並以步行、游泳和輕量瑜伽為主，避免過於劇烈的運動。

孕產兒關懷網站提醒，孕婦在運動過程中應該密切注意自身的身體反應，如果感覺到任何不適，如頭暈、胸痛、呼吸急促或腹部疼痛，應立即停止運動並尋求醫療幫助。在開始任何運動計畫之前，孕婦應該與醫生討論，特別是如果有高危險妊娠的情況。在運動過程中要注意，保持充足的水分與營養均衡。

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