透視腸道菌》代謝物「醋酸」 竟是護肺功臣可抵抗病毒

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

我們常聽說腸道菌能保護腸胃健康，但你知道嗎？腸道菌產生的代謝物，竟然還能幫助我們抵抗肺部的病毒感染！

研究團隊聚焦在一種常見的腸道菌代謝物─醋酸 （acetate），這是腸道菌分解膳食纖維時產生的短鏈脂肪酸之一。他們利用呼吸道融合病毒（RSV）的感染小鼠模型，觀察腸道菌與代謝物是否能影響病毒感染的嚴重程度，並分析了相關免疫訊號。研究發現：當腸道菌產生更多醋酸時，小鼠對RSV的抵抗力顯著提升。醋酸透過活化 GPR43受體，促進 第一型干擾素 （type I IFN） 的抗病毒反應。結果顯示，腸道菌產生的代謝物不僅限於影響腸道本身，還能跨器官影響肺部免疫，降低病毒感染的嚴重程度。這項研究首次直接證明：腸道菌產物能「遠端」保護肺部。這為「腸道-肺軸」提供了堅實的分子機制基礎。對臨床而言，這代表我們可以透過飲食或益生菌，間接調整免疫力，對抗呼吸道感染。

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這提醒我們，多吃富含膳食纖維的食物（如全穀物、蔬菜、水果），能幫助腸道菌製造更多短鏈脂肪酸，特別是醋酸。這不只是幫助消化與代謝，更可能強化免疫防禦，讓我們在面對感冒或呼吸道病毒時有更好的抵抗力 未來可能出現以「短鏈脂肪酸」或「GPR43 活化劑」為基礎的新型抗病毒輔助療法，甚至成為流感、RSV 或其他呼吸道病毒的保護策略。這不僅是腸道菌研究的突破，也開啟了「靠飲食養菌，提升全身免疫」的新篇章。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

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