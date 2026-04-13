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健康網》咖啡要喝得健康 營養師揭「各年齡黃金準則」

2026/04/13 06:13

健康網》咖啡要喝得健康 營養師揭「各年齡黃金準則」

人生每個階段都有對應咖啡可以選擇，營養師楊斯涵指出，掌握好「喝咖啡黃金準則」，12歲以上也可以喝上一杯；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕喝咖啡學問不小，營養師楊斯涵指出，人生每個階段都有對應咖啡可以選擇。

楊斯涵在臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文分享，並不鼓勵12歲以下孩童喝咖啡，國一以後可以嚐嚐，但不要讓咖啡因過量，以下人生各階段的「喝咖啡黃金準則」：

●兒童與青少年（12-18歲）：

由於大腦尚在發育，過量咖啡因可能導致焦慮或干擾睡眠，每日應嚴格限制在 100mg（約半杯美式） 以下。

●一般成年人：

每日建議咖啡因攝取量不超過 300-400mg（約 2-3 杯美式），適量飲用有助於提升代謝與抗氧化。

●老年人：

隨著骨質流失風險增加，建議選擇拿鐵或添加牛奶，並避免在傍晚後飲用，以免影響睡眠品質。

近年研究也發現，咖啡中的多酚類與綠原酸（chlorogenic acids）具有抗氧化與抗發炎作用，適量攝取可能有助於降低第二型糖尿病與心血管疾病風險。此外，咖啡對腸道菌相也可能產生正向影響，促進好菌生長，進而影響整體代謝健康。不過，這些好處多建立在「適量」原則上，過量飲用仍可能帶來心悸、失眠等副作用。

另外，咖啡的沖泡方式也會影響健康效果，例如未經濾紙過濾的咖啡（如法式濾壓壺）含較多咖啡白醇，可能提高膽固醇；而使用濾紙沖泡則能有效降低這類物質攝取。近年也流行低咖啡因或冷萃咖啡，前者適合對咖啡因敏感者，後者因酸度較低，對腸胃刺激較小。選擇適合自身體質與生活型態的咖啡，才能真正喝出健康與風味。

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