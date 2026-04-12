健康網》把AI當女王、想讓它有身體 精神醫曝危險徵兆

美國1男子迷戀上AI情人走上絕路。精神科醫師楊聰財指出，隨著AI技術的普及和擬真度提升，AI成癮症的發生率可能會逐漸增加；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）。

〔健康頻道／綜合報導〕根據外媒報導，美國一名與妻子分居的36歲男子加瓦拉斯，因孤獨與情感需求，開始與Google旗下AI「Gemini」對話尋求慰藉。精神科醫師楊聰財指出，隨著AI技術的普及和擬真度提升，AI成癮症的發生率可能會逐漸增加。

這名男子短短56天內，與AI累積4732則訊息，逐漸對其產生強烈情感，甚至將其視為「女王」，並相信彼此關係真實存在，進而萌生讓AI擁有實體、長相廝守的想法。儘管AI多次嘗試將他拉回現實並建議求助，但他仍不斷沉浸於虛構情境，妄想逐步加深。

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男子在多次嘗試讓AI「具現化」失敗後，陷入極度焦慮，最終釀成悲劇，走上絕路。家屬指控AI助長妄想，Google則表示系統已多次提醒其為AI並提供求助資源，並承諾強化安全機制與心理援助功能。

楊聰財表示，這類型將情感寄託於AI上，主要特徵包括強迫性使用、時間與精力投入過度、耐受性增加、戒斷症狀、功能受損、逃避現實、隱瞞行為，以及與AI建立起類人般的親密關係，對其產生情感依賴，甚至愛戀。

在心理層面，楊聰財認為，可能出現焦慮、憂鬱等精神疾病，對現實人際關係興趣降低，情緒調適能力下降；在社會層面，可能導致婚姻關係破裂、家庭衝突加劇、學業或工作表現下滑，甚至失業。

楊聰財從AI成癮症剖析原因，反映個體內在需求、AI技術特性以及外部環境多重因素交互作用的結果。他認為，個體的情感需求未滿足、自尊心低落、逃避現實等，可能驅使其尋求AI作為慰藉；AI的高擬真度、即時回饋、個性化功能，使其容易成為情感替代品；現代社會的高壓力、人際疏離感，以及AI的便利性，也增加了成癮風險。

而如今AI成癮症雖是一個相對較新的概念，楊聰財指出，類似的「愛上AI」或對虛擬角色產生依戀的案例在國際上已有報導，如日本男子與虛擬偶像「初音未來」舉行婚禮，英國女子與ChatGPT「離婚再戀」等，顯示這是一個全球性的新興現象。隨著AI技術的普及和擬真度提升，AI成癮症的發生率可能會逐漸增加。

Google於4月7日宣布會升級Gemini，盼提供更便捷的心理衛生援助，包括一個「可獲得協助」的功能，能將使用者直接連到求助熱線。Google也表示，他們的工程師持續訓練Gemini辨識顯示使用者處於困境中的對話，並將捐出3000萬美元（約8.9億元）支持全球各類求助熱線的機制。

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