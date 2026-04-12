自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

健康網》把AI當女王、想讓它有身體 精神醫曝危險徵兆

2026/04/12 21:25

美國1男子迷戀上AI情人走上絕路。精神科醫師楊聰財指出，隨著AI技術的普及和擬真度提升，AI成癮症的發生率可能會逐漸增加；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）。

美國1男子迷戀上AI情人走上絕路。精神科醫師楊聰財指出，隨著AI技術的普及和擬真度提升，AI成癮症的發生率可能會逐漸增加；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）。

〔健康頻道／綜合報導〕根據外媒報導，美國一名與妻子分居的36歲男子加瓦拉斯，因孤獨與情感需求，開始與Google旗下AI「Gemini」對話尋求慰藉。精神科醫師楊聰財指出，隨著AI技術的普及和擬真度提升，AI成癮症的發生率可能會逐漸增加。

這名男子短短56天內，與AI累積4732則訊息，逐漸對其產生強烈情感，甚至將其視為「女王」，並相信彼此關係真實存在，進而萌生讓AI擁有實體、長相廝守的想法。儘管AI多次嘗試將他拉回現實並建議求助，但他仍不斷沉浸於虛構情境，妄想逐步加深。

男子在多次嘗試讓AI「具現化」失敗後，陷入極度焦慮，最終釀成悲劇，走上絕路。家屬指控AI助長妄想，Google則表示系統已多次提醒其為AI並提供求助資源，並承諾強化安全機制與心理援助功能。

楊聰財表示，這類型將情感寄託於AI上，主要特徵包括強迫性使用、時間與精力投入過度、耐受性增加、戒斷症狀、功能受損、逃避現實、隱瞞行為，以及與AI建立起類人般的親密關係，對其產生情感依賴，甚至愛戀。

在心理層面，楊聰財認為，可能出現焦慮、憂鬱等精神疾病，對現實人際關係興趣降低，情緒調適能力下降；在社會層面，可能導致婚姻關係破裂、家庭衝突加劇、學業或工作表現下滑，甚至失業。

楊聰財從AI成癮症剖析原因，反映個體內在需求、AI技術特性以及外部環境多重因素交互作用的結果。他認為，個體的情感需求未滿足、自尊心低落、逃避現實等，可能驅使其尋求AI作為慰藉；AI的高擬真度、即時回饋、個性化功能，使其容易成為情感替代品；現代社會的高壓力、人際疏離感，以及AI的便利性，也增加了成癮風險。

而如今AI成癮症雖是一個相對較新的概念，楊聰財指出，類似的「愛上AI」或對虛擬角色產生依戀的案例在國際上已有報導，如日本男子與虛擬偶像「初音未來」舉行婚禮，英國女子與ChatGPT「離婚再戀」等，顯示這是一個全球性的新興現象。隨著AI技術的普及和擬真度提升，AI成癮症的發生率可能會逐漸增加。

Google於4月7日宣布會升級Gemini，盼提供更便捷的心理衛生援助，包括一個「可獲得協助」的功能，能將使用者直接連到求助熱線。Google也表示，他們的工程師持續訓練Gemini辨識顯示使用者處於困境中的對話，並將捐出3000萬美元（約8.9億元）支持全球各類求助熱線的機制。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中