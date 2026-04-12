健康網》苦等4年奇蹟降臨 高齡婦靠「這療法」逆轉懷孕

為慶祝創立6週年，TFC台北生殖中心於12日舉辦「T寶醫師出任務」寶寶活動，邀請成功受孕的家庭回娘家，共100組家庭、總人數超過300人同樂。（TFC台北生殖中心提供）

〔健康頻道／綜合報導〕高齡女性在多家生殖中心歷經試管療程失敗與流產，仍不放棄，苦盼4年終於在44歲成功懷孕，每次產檢都讓她感動，她說：「盼了4年，原來這就是寶寶的心跳聲！」

TFC台北生殖中心 （Taipei Fertiliy Center） 致力於生殖醫學的研究與實踐，率領團隊不斷探索和引進最新的生殖技術，並於1984年在榮總實驗室成功培育出台灣第一例試管嬰兒。TFC過去5年已協助來自全球50個國家、超過2300對跨境求子的夫妻完成療程。

請繼續往下閱讀...

苦盼4年，晴晴（化名）與先生婚後即積極備孕，卻始終未能如願，曾到過兩家生殖中心接受試管嬰兒療程，一年內進行五次植入，並搭配胚胎著床前染色體篩檢（PGS），卻只有一次短暫化學性懷孕，最終仍於懷孕初期流產，長時間反覆失敗，從未聽過胎兒心跳聲，讓夫妻身心俱疲陷入低潮。

晴晴轉至TFC台北生殖中心就診時，已經42歲，卵巢功能明顯下降，AMH值從數年前的2.56降至1.2；先生則有精蟲型態比例偏低問題，正常型態僅約1%。TFC台北生殖中心院長胡玉銘評估後分析，高齡與胚胎品質，是影響成功率的關鍵因素，在醫療團隊規劃下，夫妻重拾信心繼續努力，前後歷經7次取卵，共取得42顆卵子，培養出17顆囊胚，最終經PGS篩檢僅有3顆正常胚胎。

胡玉銘發現晴晴難孕的關鍵後，決定重新安排她在解凍週期中，施以高濃度自體血小板血漿（PRP）療法，改善內膜條件，經過調整後，終於成功著床懷孕，懷孕過程仍充滿挑戰，孕期中期評估有早發型子癲前症風險，可能面臨胎兒生長遲滯與早產問題，個案在醫療團隊密切追蹤下，嚴格控制血壓與體重，最終撐到39週順利足月生產。

TFC台北生殖中心慶祝創立6週年，今（12）日舉辦「T寶醫師出任務」寶寶活動，邀請逾百組療程成功家庭回娘家，在歡笑聲中見證生命得來不易。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法