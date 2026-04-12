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健康網》劉玉玲曝遭誤診切乳房腫瘤 醫：4類只需追蹤不用切

2026/04/12 18:58

健康網》劉玉玲曝遭誤診切乳房腫瘤 醫：4類只需追蹤不用切

好萊塢最知名華裔女星劉玉玲回憶10多年前白白挨一刀，割掉乳房良性腫瘤。據台中醫院指出，有4類腫瘤需定期追蹤檢查即可。（取自劉玉玲IG）

〔健康頻道／綜合報導〕好萊塢最知名華裔女星劉玉玲在外媒《People》透露，在1990年代時發現乳房有腫瘤，卻被誤診，白白挨了一刀，將腫瘤切掉，事後才知是良性的。

根據衛福部台中醫院衛教資料指出，常見的乳房良性腫瘤有4類，需要定期追蹤檢查的，時間3個月至1年不等。醫師會依據患者的年齡、腫瘤型態及個人罹癌風險的高低決定，倘若患者屬乳癌高危險群具有家族史，或是腫瘤為非典型增生的患者，大約3-6個月需接受追蹤檢查，此外，則建議每年至少追蹤檢查一次。常見良性腫瘤有以下4種：

●纖維囊腫：
是最常見的良性乳房腫瘤，有時女性月經來前，乳房可摸到腫塊，常是兩側性且多發，感覺有硬塊，會有壓痛，有時會感覺有尖銳的疼痛。

●纖維腺瘤：
好發於15-35歲的女性，其中又以20幾歲女性占多數，不會痛也無壓痛感，是硬的、圓的、且可移動的良性腫瘤，通常不會有惡性變化。可藉手術的小切除切除病灶。

●葉狀肉瘤：
顧名思義腫瘤樣子像葉子的形狀，約占所有乳房腫瘤的1%，分類上有良性、邊緣型及惡性，好發在40-50歲的女性，和纖維腺瘤在外觀上常容易混淆，需靠病理切片來做正確診斷。若為葉狀瘤，外科手術切除治療為較適當的治療方法。

●乳房水瘤：
乳腺管道或末段的葉狀囊腔長期受到荷爾蒙刺激，易產生水泡。乳房囊腫一般人的說法又叫「水瘤」，常見在30-40歲女性居多。水瘤的表面光滑較少滑動，超音波是此時最好的鑑別診斷工具。利用超音波導引細針抽取囊液即可。

劉玉玲事隔10多年回想起當年，醫師觸診下就說：「這是癌症」，也沒有接受篩檢或者是進行任何後續檢查，意思是指超音波及乳房X光檢查，就立即安排做手術，將乳房上方腫瘤切除。

她說：「我當時並沒有想太多。但現在想起來確實很可怕，因為那時候資訊很少，也沒有網路可查」，因此，十分後悔白白挨上一刀，劉玉玲呼籲，婦女朋友要有定期篩檢觀念，了解自己的身體情況。

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