健康網》雞蛋不是萬能減肥食物！ 醫警單一攝取恐影響成效

減重期間單靠雞蛋補充蛋白質，可能導致熱量過高與減脂效果不佳；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少減重族習慣以雞蛋補充蛋白質，認為能幫助增肌減脂。然而，博田國際醫院胃腸肝膽科醫師吳宗勤指出提醒，許多成功減重者卡關的關鍵就在蛋白質攝取不當，尤其只靠雞蛋或茶葉蛋減重，不只效果很差，還可能出現反效果。

吳宗勤在臉書專頁「腹內的日常 吳宗勤醫師」發文分享，減重門診中，許多病人喜歡說「吳醫師我每天都有吃2顆雞蛋當早餐增肌減脂，怎麼體重瘦很慢，肌肉量還往下掉，甚至連基本瘦4公斤，只有減少1公斤肌肉的最低標準都達不到」。 如果是減重病人，要吃到100克的蛋白質，他歸納常見的4種食物的優勢與挑戰：

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1.雞蛋

●優勢：包含完整的維生素 A、D、E、K 及葉黃素、膽鹼。

●挑戰：要吃到100g蛋白質，你需要吃下約17顆蛋，等於三餐中平均要攝取5-6顆以上，就算有配合其他食物，這在正常人的飲食比重中根本就是不可能的任務。

2.生鮮雞胸肉

●優勢：性價比最高。100g蛋白質僅需約435g的生肉，熱量維持在約500大卡左右，是健美運動員的首選。

●挑戰：體積雖然適中，但若烹飪如過老，咀嚼與消化的負擔會隨蛋白質攝取量增加而上升。

3.市售舒肥雞

●優勢：市售一包通常含有20-22g蛋白質，一整天吃4.5到5片即可達標。

●挑戰：5片舒肥雞的鈉含量可能超過每日建議攝取量（2400mg），長期以此為唯一來源需留意水腫或血壓問題。

4.乳清蛋白粉

●優勢：效率最高。4勺粉末（約120-140g）即可提供100g蛋白質，市售風味很多。

●挑戰：雖然粉末重量輕，但沖泡成液體後單杯配合水分攝取後都在500ml以上，喝完需要稍微活動一下才能減少腹脹，晚一點喝的話容易食道逆流。

吳宗勤強調，一次攝取大量蛋白質對腸胃負擔大，建議分成3-4餐補充，才能維持穩定吸收並減少脹氣不適。此外，減脂族應優先選擇低脂高蛋白來源，如雞胸肉或蛋白粉；若為增重或需要提高熱量，則可適量加入全蛋。

吳宗勤總結，減重過程中與其單靠雞蛋，不如多元搭配不同蛋白質來源，並掌握分次攝取原則，才能有效減脂又保住肌肉，避免復胖風險。

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