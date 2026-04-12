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健康網》賭王女兒何超蕸在家人陪伴下辭世 讓摯愛安心「遠行」有4法

2026/04/12 18:13

健康網》賭王女兒何超蕸在家人陪伴下辭世 讓摯愛安心「遠行」有4法

已故澳門賭王何鴻燊與二房藍瓊瓔育的女兒何超蕸12日驚傳離世，享年60歲。不過，在她臨終前，家人陪伴她「遠行」，榮總表示，此時家人的陪伴、愛與關懷比任何的藥物都來得重要。（擷取自香港新聞頻道）

〔健康頻道／綜合報導〕已故澳門賭王何鴻燊與二房藍瓊瓔育的女兒何超蕸12日驚傳離世，享年60歲，何超蕸曾被賭王稱為最能幫忙的女兒，可見得備受寵愛。姊姊何超瓊對外發表，「妹妹臨終前，家人一直陪伴身邊」讓她感受親人的愛「遠行」。

何超蕸個性低調，鮮少於媒體曝光，但熱衷於社會公益，還曾獲得香港特區政府頒授銅紫荊星章，表彰對社會的貢獻。日前香港發生宏福苑大火時，何超蕸再度展現對社會的關心，不僅集團捐善款，同時也向救災的消防、醫療團隊致意，向殉職消防人員的家屬致以慰問。因此，對於她的驟逝，許多人都極為不捨。

根據榮民體系居家緩和照護支持網衛教資料，病人在面臨即將過世前的過程，經常會面臨心理害怕、擔心受苦、憤怒等情緒，過程中若有親友的陪伴，病人會感受到家人的愛與關懷，可能不覺得那麼孤單，甚至更有勇氣與智慧面對即將往生的過程與事實。陪伴病人走向死亡之路有4個要點要注意：

●被愛、被關懷、被尊重：
當臨終者出現痛苦與悲傷的情緒時，親友要尊重並接受這樣的情緒，也許只要握著他的手說：「這陣子讓你辛苦了」或靜靜地在旁陪著他哭，讓他好好地宣洩自己的情緒，用耐心與時間慢慢了解他的想法，讓這樣的情緒慢慢退去。

●能與家人說真話：
大部分的病人可以感受到身體一天天的虛弱；家人對他的態度及照顧行為的改變；或透過家人或醫護人員互相交談時的神情及降低的音量，讓臨終者更能確信自己正在接近死亡，可能隱約知道自己即將去世。因此，病人若能被告知實情，可以提前為自己的「遠行」做準備。

●心願完成：
每個人都有心中的願望，當病人面臨即將到來的死亡，心中也會有些想做的事。可請病人說出心裡想完成的事或想對某人說的話，用筆或錄音的方式紀錄下來，告訴病人，「我會盡量讓這件事圓滿達成，如果事情超過我的能力範圍，我也會盡最大的努力去嘗試」。有時會驚訝發現，當病人說出心中的願望後，其內心的不安與焦慮會放下許多。

●與家人道別：
當病人越來越接近「遠行」時刻，也許病人身體與心理都準備好要迎接這一刻的到來，但家人的不捨會讓臨終者很難放下。因此病人需要「家人允許他去世」，「請家人保證在他過世後，家人會互相扶持、互相照顧。」

榮總指出，可以坐在病人的床邊，用最誠懇、柔和的語氣說：「我很幸運，這一生能成為你的（妻子、兒女…親友），謝謝你帶給我的一切，雖然希望能永遠與你在一起，但又捨不得看著你繼續受苦，只能祈求你到更好的地方，沒有病痛與折磨。我們相處過的日子，我將永遠珍惜，我會好好照顧自己，請你放心。」此舉，是讓他好好放下、安心、遠行。

因為當臨終階段來臨時，此時家人的陪伴、愛與關懷比任何的藥物都來得重要，當病人獲得關愛與尊重，需求獲得滿足，可使艱苦的死亡過程變得較容易、痛苦減少並且安詳離開。

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