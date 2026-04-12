頭髮竟能看出你是夜貓還是早鳥 德研究：透視生理節奏

透過分析帶有毛囊的頭髮樣本，研究人員可讀取個人的生理時鐘節奏，並判斷作息型態；示意圖。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一根頭髮，就能看出你的身體現在是「早晨」還是「夜晚」。德國研究團隊開發出一種新型檢測方式，只需分析少量頭髮毛囊細胞中的基因活動，即可讀取個人的生理時鐘節奏。相較於現行方法，這項技術的檢測流程較為簡化，且可用來判斷一個人是偏向早起還是晚睡的作息型態。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，這項研究由德國柏林夏里特醫學院團隊主導，成果已發表於《美國國家科學院院刊》（PNAS）。研究團隊透過分析約4000名參與者的樣本，發現頭髮細胞中含有17個受生理時鐘控制的關鍵基因。利用機器學習系統分析這些基因的表現模式，即可計算出受試者目前的生物節奏。

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這項技術的價值在於其操作的便利性。在此之前，測量生理時鐘的主流方法是連續數小時採集唾液中的褪黑激素，且必須在特定實驗室環境下進行，過程較為繁瑣。而新型的頭髮檢測法只需採集數根帶有毛囊的頭髮，其準確度接近實驗室標準方法。這意味著未來在一般的診斷或個人健康管理中，測量生理節奏的應用情況持續受到關注。

醫療應用前景：評估給藥時間效果差異

生理時鐘不僅影響睡眠，也關乎荷爾蒙分泌、體溫與藥物代謝。研究負責人克拉默（Achim Kramer）教授指出，特定的醫療處置施作時間，會影響治療效果。由於每個人的免疫系統都有獨特的運作節奏，透過頭髮檢測找出適合的時機，被視為未來「時間醫療」（Circadian Medicine）的重要發展方向。目前該技術正被用於評估不同給藥時間產生的效果差異。

研究數據同時揭示了不同族群的生理差異。分析顯示，20多歲的年輕人平均就寢時間比50歲以上族群晚約一小時。此外，研究發現生活方式對生理時鐘的影響力大於性別差異。數據觀察到，有工作的人與無業者相比，其生理時鐘平均早約半小時。目前研究團隊正致力於將此技術標準化，未來可望用於因應不規律作息引發的各項健康問題。

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