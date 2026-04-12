健康網》高血脂是沉默殺手！醫曝紅麴禁忌 3大法安全降血脂

中醫師許詠棠表示，控制血脂關鍵在於飲食與生活習慣，減少糖分攝取，像是手搖飲、甜點與加工食品是重點；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕高血脂是「沉默殺手」，易造成心血管疾病，甚至引發導致動脈硬化、中風、心肌梗塞風險，因此，一旦健檢報告出現血脂異常，讓人擔心。高雄長庚醫院中醫內科主治醫師許詠棠指出，控制高血脂可從紅麴降膽固醇、好油清血脂、生活管理穩根本等3法著手改善，但他提醒，紅麴絕不可與降血脂西藥併用，反而可能增加肝損傷甚至致命風險，民眾不可不慎。

許詠棠在臉書專頁「許詠棠中醫師」發文分享，健檢報告上的血脂紅字總是讓你心驚驚，面對高血脂，除了傳統西藥，從中醫的角度也有幫手。他歸納抗高血脂的「黃金三部曲」，讓民眾了解如何安全地逆轉血脂危機：

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●紅麴

紅麴在發酵過程中會產生類似降血脂藥物的成分，能有效抑制膽固醇生成、降低壞膽固醇（LDL）。不過需特別注意，紅麴與西藥作用機制相近，若同時服用恐導致劑量過高，增加橫紋肌溶解症與肝臟損傷的致命風險。

此外，也應避開柚子與葡萄柚類食物併用，以免影響代謝造成副作用。

●選對油脂

吃對油，比不吃油更重要。植物性Omega-3如亞麻仁油、紫蘇籽油適合涼拌食用，有助抗發炎；苦茶油則因耐高溫200°C 以上，適合日常烹調，用它取代大豆油、葵花油，能從源頭減少血管發炎的機率。

魚油富含EPA與DHA，對降低三酸甘油脂效果顯著，建議隨餐或飯後吃，若有吃抗凝血藥物、阿斯匹靈或準備動手術，需先諮詢醫師停用，避免出血風險。

●生活型態

許多民眾誤以為血脂高是油吃太多，其實三酸甘油脂偏高，常與精緻糖與澱粉攝取過量有關，如手搖飲、甜點與加工食品。建議多攝取多吃水溶性膳食纖維，包括燕麥、蘋果、秋葵、木耳等，能幫腸道把膽固醇「包起來」排出體外。

同時，也建議每3至6個月定期抽血檢查血脂與肝臟指數 （GOT/GPT），確認控制效果並避免身體負擔。

許詠棠強調，紅麴與保健品僅是輔助工具，真正決定血脂高低的仍是長期飲食與生活習慣。唯有「吃對、用對、持續做」，才能真正遠離高血脂帶來的健康威脅。

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