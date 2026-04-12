有人打瘦瘦針卻沒瘦 研究：關鍵可能在DNA

最新研究發現，「瘦瘦針」效果的差異可能與基因有關，即使生活習慣相似，不同人對同一種藥物的反應仍可能差異很大；圖為示意照。（照片來源：shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕同樣打瘦瘦針，有人瘦了十幾公斤，有人卻幾乎沒變，甚至因為嚴重嘔吐而被迫停藥。這類藥物在市面上價格高昂，若對部分人無效，可能形同白花數萬元。最新研究發現，這種天壤之別的差異可能與基因有關，即使生活習慣相似，不同人對同一種藥物的反應仍可能差異很大。

《華盛頓郵報》報導，目前市面上被譽為「減肥神藥」的 GLP-1 類藥物（如 Ozempic、Wegovy 等），雖然改變了肥胖與糖尿病的治療方式，但並非對所有人都有效。在臨床試驗中，約有10%至15%的使用者被歸類為「無反應者」，也就是他們的體重減輕幅度不到5%。一項發表於權威期刊《自然》（Nature）的新研究，進一步指出了DNA在其中可能扮演的角色。

請繼續往下閱讀...

非營利機構「23andMe 研究機構」的科學家，分析了1.5萬名使用過這類減肥藥物的民眾基因體。他們發現，人體內有兩個特定的基因變異，與使用者的減重效果，以及是否更容易出現噁心、嘔吐等嚴重副作用風險存在關聯。

研究顯示，攜帶某種特定基因變異的人，其體內的受體蛋白質能更有效率地與藥物結合，這類人群在使用減肥藥時，有機會減去更多體重。然而，同一基因變異，也與較高的噁心與嘔吐風險有關。若民眾同時攜帶兩種特定的基因變異，在使用某些雙重機制的減肥藥（如 Mounjaro）時，發生嚴重嘔吐的機率甚至高出一般人15倍。

未來有望「先測再打」 避免花錢受罪

約翰霍普金斯大學流行病學家亞歷山大（G. Caleb Alexander）表示，許多醫師與病患並未意識到減肥藥並非對每個人都有用，探究這背後的基因決定因素，具備極大的臨床價值。

這項研究被視為邁向「肥胖精準醫療」的重要一步。哈佛醫學院遺傳學家格林（Robert C. Green）高度肯定這項成果，他指出，未來的醫療趨勢將不再是「一體適用」。若能在開立昂貴且可能伴隨副作用的減肥處方前，先透過基因檢測了解病患的預期效果，不僅能讓病患有更實際的期待，還能省下大量測試藥物是否有效的時間與金錢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法