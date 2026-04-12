桃園長照床位缺口達2700床 市府預估2031年前補足

桃園市長照需求增加，除住宿型長照機構，市府滾動檢討ABC級長照單位布建。（衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長照需求日益增加，需求人口約7萬3000人，仍有2700個床位缺口，且長照資源存在分布不均、人力不足等問題，尤其偏鄉居民得舟車勞頓，桃市府衛生局表示，市府採鼓勵民間投入、運用中央獎勵資源等多元模式，持續布建住宿型長照機構，預計2027年到2031年間可逐步補足床位缺口，同時滾動調整ABC級長照單位建置計畫，兼顧行政區資源分配及公平性。

議員許家睿表示，以八德區來說，長照需求人口近7000人，推估需求床數約1300多床，目前床數512床、覆蓋率僅37%，而日照覆概率也只有60%，衛福部獎勵布建住宿式長照機構，包括八德、大園及中壢區都是重點區域，地方除了轉知中央獎勵計畫，亦要完善人力資源、津貼補助及器材供應等配套。

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議員黃家齊表示，桃園市已設置78家A級社區整合型服務中心、445家B級複合型服務中心、417家C級巷弄長照站，其中存在區域分配不均，且長照人力面臨招聘與留任挑戰。

議員吳進昌則建議，桃園沿海長照資源匱乏，蘆竹區已在推動智慧長照示範區，若推廣得不錯，希望衛生局儘速推廣至觀音等沿海區域。

衛生局表示，截至今年3月桃園市有161住宿型機構，整體需求涵蓋率約80.2％，床位使用率為80.9%，市府自2022年至2026年已核准27家新機構籌設、約3600床，預計2027年到2031年間陸續完成，屆時可逐步補足床位缺口。

桃園市長照需求增加，市府預估2031年前補足缺口。（衛生局提供）

衛生局說明，市府採多元模式布建住宿型長照機構，除鼓勵民間投入，同步運用中央獎勵計劃，鼓勵公立醫療院所、長照機構社團法人及財團法人等單位參與，私部門在缺乏區域新建一般住宿床位，每床最高獎勵150萬元、失智專區床位每床最高160萬元，同時爭取與衛福部合作，透過社會住宅空間布建長照機構，目前在中壢及八德區規劃共400床。

此外，市府定期盤點各行政區ABC級長照單位分布及人力，截至今年2月桃園市A單位個管師共298人，服務總案量約3萬1913人，平均每人服務107案，其中，大溪及大園區因新設單位投入較少，目前規劃各增設1處A單位。

衛生局長賈蔚提到，人力招募上面臨的最大困難，是公部門與長照業者搶人，目前A級單位個管師皆未達中央規定上限，為因應長照人口增加趨勢，對於個管師平均案量逾110案的行政區，正在規劃布建人力。

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