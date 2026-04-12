自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》看到泡泡尿先別慌！ 營養師揭3招護腎關鍵

2026/04/12 14:08

營養師陳珮淳表示，民眾想保護腎臟不妨在平日多攝取菠菜、花椰菜等深色蔬菜，或是橘子等，提高抗氧化防護力；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師陳珮淳表示，民眾想保護腎臟不妨在平日多攝取菠菜、花椰菜等深色蔬菜，或是橘子等，提高抗氧化防護力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾若看到自己有了泡泡尿會超緊張，擔心腎臟出問題。營養師陳珮淳指出，先別緊張，關鍵就在分辨是短暫還是持續，劇烈運動、壓力大或飲食中蛋白質攝取較多，通常為短暫性蛋白尿，但若是天天都有，休息後也沒有改善，最好進一步檢查。她建議，民眾不妨在平日多攝取菠菜、花椰菜等深色蔬菜，或是藍莓等，提高抗氧化防護力。

陳珮淳於臉書粉專「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，常見民眾因尿液出現泡泡而焦慮，最重要的關鍵在於「短暫」還是「持續」。短暫性的泡泡尿，是身體一時的「壓力反應」身體一時的「壓力反應」，例如，劇烈運動、發燒、壓力大或一餐吃太多蛋白質，當身體處於高壓或代謝負荷時，腎臟過濾會「暫時變鬆」，少量蛋白質通過形成泡泡。

陳珮淳說明，持續性蛋白尿則務必注意，可能是身體長期負擔或異常，警訊特徵為：幾乎每天都有、泡泡細小又久久不散、休息後也沒有改善，這時建議進一步檢查。通常正常吃蛋白質不會有問題，真正影響的是本身有沒有高血壓、糖尿病、慢性發炎或代謝失衡，這些狀況才會讓身體負擔變大、出現異常訊號。

3大營養策略 守護腎臟過濾系統

陳珮淳表示，民眾在平日時可藉飲食與生活等方式，維持腎臟健康，以下為3大原則供作參考：

●抗氧化防護，減少過濾負擔

營養關鍵為多酚、維生素C、植化素，幫助降低自由基，維持細胞穩定，讓代謝更順暢。

食物建議：深色蔬菜（菠菜、花椰菜）、莓果類（藍莓、草莓）、柑橘類（檸檬、橘子）、綠茶、可可。

●調節發炎，讓身體不再長期緊繃

壓力大、熬夜、外食多，其實都在讓身體慢性發炎，這會讓身體一直處在高負荷狀態。營養關鍵為Omega-3、植化素，幫助身體回到平衡，降低過度反應，支持修復機制。

食物建議：深海魚（鮭魚、鯖魚）、堅果（核桃、杏仁）、橄欖油、薑黃、蒜頭。

●維持循環健康，讓代謝不卡關

營養關鍵為B群、優質蛋白、礦物質，幫助營養有效運送，支持能量代謝，維持整體運作順暢。

食物建議：全穀類（糙米、燕麥）、豆類（黃豆、黑豆）、蛋、雞肉、魚肉、深綠色蔬菜。

陳珮淳總結，看到泡泡尿不必過度恐慌，但也不能忽視。透過觀察持續性、搭配健康飲食與生活調整，才能及早發現潛在問題，守護腎臟功能。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中