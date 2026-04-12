健康網》看到泡泡尿先別慌！ 營養師揭3招護腎關鍵

營養師陳珮淳表示，民眾想保護腎臟不妨在平日多攝取菠菜、花椰菜等深色蔬菜，或是橘子等，提高抗氧化防護力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾若看到自己有了泡泡尿會超緊張，擔心腎臟出問題。營養師陳珮淳指出，先別緊張，關鍵就在分辨是短暫還是持續，劇烈運動、壓力大或飲食中蛋白質攝取較多，通常為短暫性蛋白尿，但若是天天都有，休息後也沒有改善，最好進一步檢查。她建議，民眾不妨在平日多攝取菠菜、花椰菜等深色蔬菜，或是藍莓等，提高抗氧化防護力。

陳珮淳於臉書粉專「熊抱營養師｜珮淳」發文分享，常見民眾因尿液出現泡泡而焦慮，最重要的關鍵在於「短暫」還是「持續」。短暫性的泡泡尿，是身體一時的「壓力反應」身體一時的「壓力反應」，例如，劇烈運動、發燒、壓力大或一餐吃太多蛋白質，當身體處於高壓或代謝負荷時，腎臟過濾會「暫時變鬆」，少量蛋白質通過形成泡泡。

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陳珮淳說明，持續性蛋白尿則務必注意，可能是身體長期負擔或異常，警訊特徵為：幾乎每天都有、泡泡細小又久久不散、休息後也沒有改善，這時建議進一步檢查。通常正常吃蛋白質不會有問題，真正影響的是本身有沒有高血壓、糖尿病、慢性發炎或代謝失衡，這些狀況才會讓身體負擔變大、出現異常訊號。

3大營養策略 守護腎臟過濾系統

陳珮淳表示，民眾在平日時可藉飲食與生活等方式，維持腎臟健康，以下為3大原則供作參考：

●抗氧化防護，減少過濾負擔

營養關鍵為多酚、維生素C、植化素，幫助降低自由基，維持細胞穩定，讓代謝更順暢。

食物建議：深色蔬菜（菠菜、花椰菜）、莓果類（藍莓、草莓）、柑橘類（檸檬、橘子）、綠茶、可可。

●調節發炎，讓身體不再長期緊繃

壓力大、熬夜、外食多，其實都在讓身體慢性發炎，這會讓身體一直處在高負荷狀態。營養關鍵為Omega-3、植化素，幫助身體回到平衡，降低過度反應，支持修復機制。

食物建議：深海魚（鮭魚、鯖魚）、堅果（核桃、杏仁）、橄欖油、薑黃、蒜頭。

●維持循環健康，讓代謝不卡關

營養關鍵為B群、優質蛋白、礦物質，幫助營養有效運送，支持能量代謝，維持整體運作順暢。

食物建議：全穀類（糙米、燕麥）、豆類（黃豆、黑豆）、蛋、雞肉、魚肉、深綠色蔬菜。

陳珮淳總結，看到泡泡尿不必過度恐慌，但也不能忽視。透過觀察持續性、搭配健康飲食與生活調整，才能及早發現潛在問題，守護腎臟功能。

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