自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》媽祖遶境46萬人出發！穿錯鞋恐起水泡 醫警4徵兆別硬撐

2026/04/12 11:06

健康網》媽祖遶境46萬人出發！穿錯鞋恐起水泡 醫警4徵兆別硬撐

白沙屯媽祖4月12日晚間起駕，全台信眾整裝將跟隨「粉紅超跑」進香。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕「三月瘋媽祖」！白沙屯媽祖4月12日晚間起駕，大甲媽祖4月17日晚間起駕，全台信眾整裝出發參與宗教盛事。疼痛職人診所院長徐子恆提醒，因繞境的連續性負荷遠超日常，絕不穿新鞋，搭配厚實的運動襪或五指襪，能避免水泡，出發前最好先進行弓箭步拉筋，一旦出現腳落地時感到尖銳疼痛、關節紅腫熱痛、神經受壓徵兆，與持續性的休息痛等4狀況時，建議最好進一步就醫。

今年苗栗縣拱天宮白沙屯媽祖進香將於今（12）日夜間出發，並於4月20日回宮，全程為期8天7夜，今年報名香燈腳高達46萬人，將跟隨「粉紅超跑」進香，今年的報名人數創新高。

關於長時間的行腳，應該注意什麼？徐子恆說明，由於遶境的連續性負荷遠超日常，這個時候不要穿新鞋，請穿著已經穿過一段時間、支撐性佳且避震良好的運動鞋。搭配厚實的運動襪或五指襪，能有效減少足部與鞋面的摩擦，避免水泡。同時要注意阿基里斯腱伸展，不妨進行弓箭步拉筋，每次10-15秒進行3-5次，確保後腳跟踩地，增加腳踝活動度。

遶境常見的肌肉以及關節4風險

當民眾正式遶境時，可能會產生哪一些肌肉以及關節上的問題？徐子恆提醒民眾要注意以下4項常見風險：

●足底筋膜炎

長時間踩踏柏油硬地，足跟處會出現如針刺般的疼痛，尤其是休息後的第一步最為劇烈。

●髂脛束症候群（ITBS）

當大腿外側肌肉過度緊繃，會與膝蓋外側骨頭摩擦，導致膝蓋外側劇痛。

●下背部與肩頸勞損

為了負重或推動神轎，信眾常會出現「代償姿勢」，導致腰椎壓力激增，引發急性腰痛。

●關節扭傷與腫脹

體力耗盡時，踝關節的穩定度會下降，一不小心就可能「翻船」。

民眾一旦遇到哪些問題時，最好進一步就醫治療？徐子恆表示，當身體出現以下「紅旗徵兆」時，代表組織可能已經受損，請務必停下休息並尋求專業醫療介入，以免錯過黃金治療期：

1.無法支撐重量。當民眾的腳落地時感到尖銳疼痛，甚至完全無法支撐體重站立時，這可能是疲勞性骨折或嚴重韌帶撕裂的警訊。

2.關節紅腫熱痛。如果關節處（如膝、踝、肘）出現明顯的腫脹、發燙或皮膚變紅，這代表處於急性發炎期，強行繼續走可能導致滑囊炎或關節積水。

3.神經受壓徵兆。若出現腳麻、小腿有無力感，例如，腳尖提不起來，或是電流感從腰部傳導至下肢，顯示神經可能已受到壓迫，需立即就醫。

4.持續性的休息痛。如果休息一整晚後，疼痛完全沒有減輕，甚至在不動的時候也感到持續性的搏動性疼痛，這代表發炎狀況已超出自我修復的範圍。

相關新聞請見

46萬香燈腳創新高！白沙屯媽祖今夜起駕 橘帽綠衣大軍前進海線

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中