健康網》媽祖遶境46萬人出發！穿錯鞋恐起水泡 醫警4徵兆別硬撐

白沙屯媽祖4月12日晚間起駕，全台信眾整裝將跟隨「粉紅超跑」進香。（資料照）





〔健康頻道／綜合報導〕「三月瘋媽祖」！白沙屯媽祖4月12日晚間起駕，大甲媽祖4月17日晚間起駕，全台信眾整裝出發參與宗教盛事。疼痛職人診所院長徐子恆提醒，因繞境的連續性負荷遠超日常，絕不穿新鞋，搭配厚實的運動襪或五指襪，能避免水泡，出發前最好先進行弓箭步拉筋，一旦出現腳落地時感到尖銳疼痛、關節紅腫熱痛、神經受壓徵兆，與持續性的休息痛等4狀況時，建議最好進一步就醫。

今年苗栗縣拱天宮白沙屯媽祖進香將於今（12）日夜間出發，並於4月20日回宮，全程為期8天7夜，今年報名香燈腳高達46萬人，將跟隨「粉紅超跑」進香，今年的報名人數創新高。

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關於長時間的行腳，應該注意什麼？徐子恆說明，由於遶境的連續性負荷遠超日常，這個時候不要穿新鞋，請穿著已經穿過一段時間、支撐性佳且避震良好的運動鞋。搭配厚實的運動襪或五指襪，能有效減少足部與鞋面的摩擦，避免水泡。同時要注意阿基里斯腱伸展，不妨進行弓箭步拉筋，每次10-15秒進行3-5次，確保後腳跟踩地，增加腳踝活動度。

遶境常見的肌肉以及關節4風險

當民眾正式遶境時，可能會產生哪一些肌肉以及關節上的問題？徐子恆提醒民眾要注意以下4項常見風險：

●足底筋膜炎

長時間踩踏柏油硬地，足跟處會出現如針刺般的疼痛，尤其是休息後的第一步最為劇烈。

●髂脛束症候群（ITBS）

當大腿外側肌肉過度緊繃，會與膝蓋外側骨頭摩擦，導致膝蓋外側劇痛。

●下背部與肩頸勞損

為了負重或推動神轎，信眾常會出現「代償姿勢」，導致腰椎壓力激增，引發急性腰痛。

●關節扭傷與腫脹

體力耗盡時，踝關節的穩定度會下降，一不小心就可能「翻船」。

民眾一旦遇到哪些問題時，最好進一步就醫治療？徐子恆表示，當身體出現以下「紅旗徵兆」時，代表組織可能已經受損，請務必停下休息並尋求專業醫療介入，以免錯過黃金治療期：

1.無法支撐重量。當民眾的腳落地時感到尖銳疼痛，甚至完全無法支撐體重站立時，這可能是疲勞性骨折或嚴重韌帶撕裂的警訊。

2.關節紅腫熱痛。如果關節處（如膝、踝、肘）出現明顯的腫脹、發燙或皮膚變紅，這代表處於急性發炎期，強行繼續走可能導致滑囊炎或關節積水。

3.神經受壓徵兆。若出現腳麻、小腿有無力感，例如，腳尖提不起來，或是電流感從腰部傳導至下肢，顯示神經可能已受到壓迫，需立即就醫。

4.持續性的休息痛。如果休息一整晚後，疼痛完全沒有減輕，甚至在不動的時候也感到持續性的搏動性疼痛，這代表發炎狀況已超出自我修復的範圍。

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