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抽一次血就能抓癌症！ 美研究：有望揪出早期癌症 一次找出多種病變

2026/04/12 11:21

新型血液檢測技術，只需一次抽血，就有機會同時揪出多種癌症與器官異常，並有機會在早期階段發現病變；圖為情境照。（圖取自freepik）

新型血液檢測技術，只需一次抽血，就有機會同時揪出多種癌症與器官異常，並有機會在早期階段發現病變；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）研究團隊開發出一種新型血液檢測技術，只需一次抽血，就有機會同時揪出多種癌症與器官異常，並有機會在早期階段發現病變。這項技術不僅大幅壓低檢測成本，更讓未來以單一血液檢測進行多疾病篩檢的方向更進一步。

醫療科學網站《Medical Xpress》報導，根據《美國國家科學院院刊》（PNAS）發布的最新研究指出，人體每天有高達數百億個細胞死亡，這些細胞的DNA會釋放到血液中，成為帶有全身器官健康訊號的游離物質。UCLA研究團隊透過分析這些殘留血液中的DNA碎片，能夠精準判斷它們來自哪個器官，以及該器官是否發生癌變或損傷。

傳統的「液態切片」血液篩檢技術通常聚焦於尋找少數基因突變，且為過濾血液中大量的正常細胞干擾，往往需要極高的定序成本。UCLA團隊改為偵測DNA上的化學標記（甲基化），並利用特殊酵素剔除無效的背景雜訊。研究人員表示，這種「去蕪存菁」的技術大幅降低了檢測所需的數據量，估計單次定序的資料成本可壓低至不到20美元（約新台幣640元）。

臨床測試表現亮眼 早期癌症無所遁形

在針對1061名受試者的臨床測試中，這項技術展現出高準確度。在維持98%的高特異性（極少誤判）下，該檢測成功抓出了各階段中63%的癌症，並辨識出超過一半以上的「早期癌症」。此外，在針對肝硬化或B型肝炎等高風險族群的肝癌篩檢中，其檢出率更逼近80%。

除了判斷是否罹癌，這項技術還能像「健康雷達」一樣，精準追蹤出病變訊號的來源器官。研究團隊強調，這有助於後續醫療影像或診斷的精準對位。測試顯示，該技術能準確區分病毒性肝炎與代謝性肝病等不同類型的肝臟損傷，正確率高達 85%。研究顯示，該技術有機會降低部分侵入性檢查的需求，減輕患者在診斷過程中的負擔。

研究人員強調，早期發現是抗癌的關鍵。如果能在第一期就揪出癌症，患者的存活率將遠高於第四期。雖然這項技術仍需更大規模的實際試驗來驗證，但研究團隊認為，這項突破已讓醫學界距離「單一血液檢測掃描全身疾病」的終極目標更近了一步。不過，這項技術目前仍處於研究階段，尚未成為一般醫療機構的常規檢測項目。

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